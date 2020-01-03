Te decimos a qué deberá enfrentarse Raquel Buenrostro como jefa del SAT en 2020. Hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador anunció que Raquel Buenrostro será la nueva jefa del Servicio de Admin...

Te decimos a qué deberá enfrentarse Raquel Buenrostro como jefa del SAT en 2020. Hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador anunció que Raquel Buenrostro será la nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con el presidente, el nombramiento de Buenrostro fue aprobado y analizado por Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Buenrostro es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y tiene una maestría en Economía en el Colegio de México. Actualmente es la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí, se encarga de las compras y el presupuesto del gobierno. Buenrostro también fue directora de Política Fiscal de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los retos de Raquel Buenrostro al frente del SAT

Uno de los principales retos del SAT es mejorar la recaudación de impuestos. El problema es que el nuevo gobierno se comprometió a no implementar la reforma fiscal en los primeros tres años. Entonces, mejorar la recaudación dependerá de ser más eficaces con las herramientas que tienen actualmente. En este sentido, según la Ley de Ingresos 2020, Buenrostro deberá conseguir 3.5 billones de pesos de impuestos. Para conseguir esta meta, el SAT cuenta con un registro de 74 millones de contribuyentes. De estos, dos millones son empresas, nueve millones son personas físicas con actividad empresarial y lo demás son asalariados. Además, los contribuyentes le deben al SAT 797 mil millones de pesos. Una gran parte de este monto todavía se discute en tribunales y solo un poco más de 200 mil millones se pueden recuperar. Una oportunidad de Buenrostro depende de mejorar las oportunidades del SAT de recuperar el dinero en los tribunales. Para esto cuenta con el apoyo las leyes contra factureras que ya entraron en vigor. Con suerte, estas nuevas leyes le ayudarán al SAT a ganar más juicios contra contribuyentes. Aquí puedes leer más sobre otros retos que enfrentará Buenrostro. Con información de Reforma.

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