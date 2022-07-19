Durante sus vacaciones de verano, el fisco atenderá en sus oficinas pero sólo la contribuyentes con cita programada Desde el pasado 18 y hasta el viernes 29 de julio, el Servicio de Administración...

Durante sus vacaciones de verano, el fisco atenderá en sus oficinas pero sólo la contribuyentes con cita programada Desde el pasado 18 y hasta el viernes 29 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) toma su periodo de vacaciones de verano de 2022. En la regla 2.1.6., de la Quinta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022, se definen como días inhábiles para el SAT el primer periodo general de vacaciones del 2022, el cual comprende del 18 al 29 de julio de 2022. Durante estos días no se computan para términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán en las unidades administrativas del SAT para efectos fiscales.

¿Abrirán las oficinas del SAT en vacaciones?

Aunque los contribuyentes pensaban que las oficinas del fisco estarían cerradas por dos semanas, el propio SAT aclaró en redes sociales que sí atenderán de manera presencial en sus instalaciones pero únicamente a quienes tengan una cita programada en estas fechas, en horario habitual de 9 a 16 horas. https://twitter.com/SATMX/status/1549116828915490816 El SAT viene arrastrando desde el inicio de la pandemia de Covid-19 un déficit de citas, por lo que muchos contribuyentes siguen tardando varias semanas en conseguir un espacio para realizar trámites presenciales en las oficinas del fisco.