Una de las propuestas la Miscelánea Fiscal que causó mayor controversia fue el RFC obligatorio para mayores de 18 años. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios el dictamen de la Miscelánea Fiscal para 2022, así que ahora se turna al pleno de San Lázaro. Se espera que la discusión de la Miscelánea Fiscal para 2022 empiece hoy mismo, en conjunto con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y Ley Federal de Derechos (LFD), de acuerdo con El Economista, El acuerdo de los diputados fue mandar las reservas de las diferentes bancadas al pleno, para que sean discutidas y, en su caso, aprobadas. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 20 de octubre para aprobar y turnar al Senado de la República la LIF, la LFD y la Miscelánea Fiscal. Luego de poco más de dos horas de discusión, la Comisión de Hacienda aprobó en lo general y particular el dictamen de la Miscelánea Fiscal con 24 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones. Y aún debe dictaminar la LIF y la LFD.

RFC obligatorio causa controversia

La Comisión de Hacienda hizo modificaciones a la propuesta del gobierno para hacer precisiones sobre el tema del RFC obligatorio para mayores de edad, luego de la controversia que se armó alrededor de este tema, informó El Economista. Durante la discusión, expuso el periódico, diputados de la oposición se posicionaron contra la obligatoriedad del RFC para los mayores de 18 años. Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, lamentó que se plasme la intención de que todos los jóvenes se tengan que adherir al registro federal de contribuyentes, por lo que “en lo general, vemos una miscelánea lesiva con el contribuyente”. “Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público”, contestó el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, de Morena, y recordó que las obligaciones fiscales se generan cuando se tienen ingresos. El dictamen de la Miscelánea Fiscal señala que aquellos jóvenes que no cuenten con algún empleo o fuente de ingresos, se tendrán que inscribir en el padrón de contribuyentes en el apartado "Inscripción de personas físicas sin actividad económica", para no generar obligaciones y, por lo tanto, tampoco ser sujetos a sanciones. Puedes ver la información completa que publicó El Economista aquí / Fecha de publicación: 18 de octubre de 2021.

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