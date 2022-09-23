En los primeros meses del año, se presentó una disminución del valor de los activos de los trabajadores que podría traducirse en una disminución de sus ahorros

En los primeros meses del año, se presentó una disminución del valor de los activos de los trabajadores que podría traducirse en una disminución de sus ahorros

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en los primeros cinco meses de este 2022, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) han registrado minusvalías y solo para agosto de este año, registraron disminuciones de 71 mil 58.9 millones de pesos, lo que significa que disminuyó el valor de los activos de los trabajadores y podría traducirse en una disminución de sus ahorros.

Ante esta situación, en entrevista con El Contribuyente, Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, recomendó a los trabajadores estar atentos al saldo de su Afore. "Lo primero es que debes saber qué Afore estás, que no sea una del gobierno sino la que tú elegiste porque tienen beneficios diferentes. También debes vigilar constantemente el saldo que hay en tu Afore, así como las comisiones, los rendimientos y saber los servicios que te ofrece", detalló el especialista.

Afores presentan minusvalías

Las minusvalías suceden porque las administradoras invierten el dinero de los trabajadores en los mercados financieros, que así como pueden presentar altas, también pueden registrar bajas, señaló Profuturo, y destacó que, aunque el valor de la inversión puede cambiar, al ser inversiones de largo plazo “la tendencia siempre será a la alza”. Según reporta La Jornada, el golpe pensionario a los trabajadores no sólo ha sido por el lado de los rendimientos, sino también por el de retiros por desempleo, pues según cifras de la Consar, entre enero y agosto pasados se vieron en la necesidad de disponer de 14 mil 824 millones de pesos de sus respectivas cuentas por ese motivo. Dicha cantidad es la más elevada para un periodo desde que hay registro, superando por 3.2 por ciento el antiguo récord de 14 mil 362 millones de pesos de igual periodo de 2021.

Las quejas a las Afores

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló que el 51 por ciento de las quejas contra las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) hechas por trabajadores con una cuenta individual, de enero a julio, fue por solicitudes de trámites no atendidos o concluidos.

La segunda causa de reclamos hacia las Afores fue por separación de cuentas no atendida o no concluida, con nueve por ciento; y la unificación de cuentas no atendida o no concluida, con siete por ciento.

De enero a julio, la Condusef recibió un total de 4 mil 408 reclamaciones en contra de las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), estas son lideradas por Principal, Pensionissste e Invercap.

“Conforme al índice aplicado por la Condusef, del número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por administradora, destacan con mayor número de casos Principal, con 18 reclamaciones, Pensionissste, con 16 e Invercap y Afore XXI Banorte con 12 cada una, las de mayor número de casos”, mostró el documento, en cambio las que menos quejas tuvieron fueron Afore Azteca, Citibanamex y Afore Coppel.

Finalmente, las principales causas por las cuales las y los trabajadores presentaron las reclamaciones ante la Condusef fueron: solicitud de trámite no atendida o no concluida, con 51 por ciento, separación de cuentas no atendida o no concluida con 9 y unificación de cuentas no atendida o no concluida con 7 por ciento.