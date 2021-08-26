Una cuenta que el propio SAT denunció como falsa tiene más de 100 mil seguidores.

Una cuenta que el propio SAT denunció como falsa tiene más de 100 mil seguidores.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), como la mayoría de las instituciones gubernamentales, utiliza las redes sociales para comunicar de manera directa información importante a los contribuyentes. Sin embargo, hay muchas cuentas que intentan suplantar la identidad de la autoridad tributaria con perfiles falsos donde se difunde información no oficial. Ayer, el SAT, a través de su cuenta oficial de Twitter, denunció existencia de una cuenta apócrifa bajo el nombre SAT en la red social TikTok, donde el fisco mexicano no tiene ningún perfil oficial. https://twitter.com/SATMX/status/1429941469356363777

¿Qué contenido tiene la cuenta falsa?

En la red social Tik-Tok aparece una cuenta apócrifa con el nombre sat.gob.mx. El perfil, que utiliza el logo oficial del SAT, tiene más de 100 mil suscriptores y un total de 36 videos. Aunque los primeros videos publicados en este perfil son tutoriales publicados originalmente en el canal oficial del SAT en YouTube, el contenido más reciente tiene un toque de humor al combinar clips de animes o videojuegos con comentarios sobre asuntos de impuestos. Así que, por el momento, el SAT no ha llegado a TikTok.

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