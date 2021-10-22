Un análisis de México Evalúa señala que el Paquete Económico 2022 ignora los posibles impactos fiscales derivados de la reforma eléctrica. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, el Paquete Económico 2022 no toma en cuenta el impacto fiscal que la reforma eléctrica podría tener. Como señala México Evalúa, la reforma busca, a grandes rasgos, que la CFE produzca por lo menos el 54% de la energía eléctrica consumida en el país y que se encargue de toda la distribución. La reforma también eliminaría los órganos reguladores del sector y la CFE pasaría a encargarse de esa función. Según el análisis, la reforma llevaría a que se cancelen los permisos de generación y compraventa de electricidad otorgados a empresas privadas. A su vez, esto llevaría a la CFE a aumentar su producción con plantas menos eficientes, lo que terminaría en costos de producción más altos. Aquí se da el mayor problema: como señala México Evalúa, el Ejecutivo se comprometió a que las tarifas de electricidad no aumentarán más que la inflación. En este escenario, la única opción disponible para la CFE es aumentar los subsidios para mantener el mismo precio. Para cumplir con esto, se tendrán que destinar recursos de las finanzas públicas para mantener los precios de la CFE. De acuerdo con el análisis, esto se podría lograr con más impuestos, enviar recursos de otros sectores a la CFE, deuda, etc.

No se menciona en el Paquete Económico

También hay que destacar que el Paquete Económico 2022 no toma en cuenta este escenario. De hecho, como señala el análisis, el Presupuesto de Egresos incluye un recorte a la cartera de inversión de la CFE, lo que parece ir en contra del objetivo de la reforma eléctrica. Por otro lado, en el Paquete Económico no hay análisis del impacto en los subsidios a las tarifas que podrían derivarse de la reforma. Por todo lo anterior, México Evalúa propone que el Paquete Económico final que se apruebe por los legisladores debe corregir todos estos problemas. Con información de Reforma y México Evalúa https://www.reforma.com/omiten-impacto-fiscal-de-la-reforma-electrica/gr/ ttps://www.mexicoevalua.org/el-divorcio-entre-las-finanzas-publicas-y-la-reforma-electrica/

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