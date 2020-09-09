La crisis económica que ha provocado el COVID-19 ha pegado considerablemente a las universidades privadas: 40% de ellas podrían quebrar. La presidenta de la Alianza para la Educación Superior (Alpes) María Luisa Flores del Valle solicitó a los legisladores que las exente del pago de los impuestos sobre de la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) en las colegiaturas de sus alumnos. En conferencia virtual, la titular de la ALPES mencionó que la pandemia del COVID-19 aceleró la deserción escolar que ya venían sufriendo las instituciones particulares de educación superior por la crisis económica, por lo que solicitó dicho apoyo. Según datos de esta alianza de universidades, el 40% de sus afiliadas como instituciones particulares de educación superior están en riesgo de cerrar sus actividades debido a la deserción de estudiantes que también es de alrededor del 40%. “La falta de equipo y conexión a Internet para tomar sus clases en línea y la situación económica de sus familias ha provocado una gran deserción para el siguiente ciclo escolar”, María Luisa Flores del Valle. Por esta razón, Flores del Valle solicitó a la Cámara de Senadores que en la Ley General para la Educación Superior, actualmente en estudio, haya piso parejo, que sea acorde con el momento actual para que ayude a los estudiantes de este país que no pudieron obtener un lugar en la universidad pública. La organización que preside alberga a 142 instituciones particulares que representan el 18% de las escuelas privadas de educación superior. Además, aseguró que han mantenido íntegra su plantilla laboral y que han invertido en infraestructura para otorgar las clases a distancia. Sin embargo, sigue latente el riesgo de perder el 40% de su matricula estudiantil por la falta de herramientas tecnológicas para los alumnos. Por lo que solicitan estímulos fiscales “como una forma de ayudarnos a ayudar”. De lo contrario, sentenció: “el Estado mexicano se va a quedar con una gran carga social, porque muchas instituciones particulares de educación superior van a cerrar.”
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