Los CFDI con el complemento "carta porte" servirán para disminuir el robo de combustible. El 1 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de internet el complement...

Los CFDI con el complemento "carta porte" servirán para disminuir el robo de combustible. El 1 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de internet el complemento “carta porte”. Se trata de un complemento que se incorpora al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo traslado, a partir de junio.

¿Para qué sirve la "carta porte"?

El SAT informó que el complemento “carta porte” se incorpora al CFDI de tipo Traslado para acreditar la posesión de las mercancías. Esto se debe a que brinda información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. Además, la autoridad fiscal indicó que los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI de tipo Ingreso incorporando el complemento “carta porte”. Con esto podrán amparar la legal posesión de las mercancías.

El SAT tratará de evitará el huachicol en gasolina

De acuerdo con información publicada por El Universal, el complemento servirá para evitar el robo de combustible, llamado comúnmente como "huachicol", en materia de comercio exterior. Lo anterior se debe a que el SAT pedirá a las empresas, el CFDI con el complemento "carta porte", para comprobar el traslado legal de la mercancía. El periódico indicó que la “carta porte” es un comprobante con validez internacional, para avalar la propiedad del contenido transportado, y para fines hacendarios es necesario contar adicionalmente con un CFDI de Traslado. Durante el primer trimestre del 2021, el SAT dejó de recaudar 20 mil 622 millones de pesos, por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que no se cobró por el huachicol o robo de combustibles, en dos modalidades:

Contrabando bronco usando la fuerza y violencia.

El técnico cuando declaran la importación de aceite u otra mercancía en vez de gasolina.

Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-pone-candado-para-evitar-huachicol-en-gasolinas

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