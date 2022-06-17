Por medio de correos electrónicos, mensajes de texto y el buzón tributario, el SAT envía millones de cartas invitaciones a los contribuyentes. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite millones de cartas advirtiendo sobre el cumplimiento de sus obligaciones y que esto se enfoque sólo en los contribuyentes cautivos y no en las personas dedicadas a actividades productivas en la informalidad. De enero a abril, el SAT ha emitido cerca de 19.8 millones de advertencias o cartas invitación a contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales. De ellas, unas 13.4 millones fueron correos electrónicos. Otras 4.7 millones fueron vía buzón tributario y un millón 152.5 mil por mensajes de texto. De acuerdo con Reforma, el fisco también envió 365 mil 319 requerimientos de pago. De esta manera el SAT reactivó su actividad y va arriba del 2021 en 402 mil 691 con advertencias que le redituaron una recaudación de 31 mil millones de pesos a nivel nacional. “Es evidente que tenemos una autoridad que, lejos de aumentar la base de contribuyentes y de reducir la cifra de informales, insiste en cobrar siempre a los mismos”, comentó Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León. Asimismo, dijo que el SAT no sólo aprovecha los diferentes canales de comunicación que tiene con los contribuyentes para vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales sino que los ha intensificado.

El SAT aumenta ingresos

De acuerdo con las cifras preliminares sobre ingresos del gobierno federal, el SAT aseguró que el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes incrementó 101.2 por ciento. Asimismo, la autoridad fiscal dijo que estos ingresos crecieron de 1 billón 576 mil millones de pesos (mmp) a 1 billón 748 mmp a lo largo del primer trimestre de 2022. Desde 2015, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) exigió al órgano recuadador corregir las prácticas de cobro persuasivo a los causantes. Según la Prodecon, es deber del SAT fomentar una administración responsable, transparente, eficaz y objetiva, y corregir las practicas intimidatorias con los contribuyentes.