La implementación de estrategias focalizadas en la fiscalización de grandes contribuyentes le ha dado resultados al SAT En el Informe Tributario y de Gestión correspondiente al segundo trimestre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó la recaudación de ingresos en el primer semestre del año. Durante este periodo, el SAT logró obtener un total de 313 mil 103 millones de pesos, lo que representa un incremento significativo del 49.6 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Un factor crucial en este éxito recaudatorio fue la implementación de estrategias focalizadas en la fiscalización de contribuyentes, particularmente enfocándose en los grandes contribuyentes. En este sentido, el programa de fiscalización a grandes contribuyentes contribuyó con un total de 165 mil 120 millones de pesos a la recaudación total. Este enfoque riguroso y detallado permitió al SAT lograr la regularización total o parcial de 644 grandes contribuyentes durante el primer semestre de 2023. El informe enfatiza que, si bien el cumplimiento voluntario es preferible, el compromiso del SAT con la fiscalización y la eficacia no se ha visto disminuido. La estrategia de fiscalización para el resto de los contribuyentes se basa en la ejecución de actos en métodos sustantivos, lo que ha demostrado ser altamente efectivo para aumentar la recaudación secundaria. Un componente esencial en esta recaudación récord proviene de los actos de fiscalización en el comercio exterior, que generaron 52 mil 221 millones de pesos. Estos actos no solo identificaron conductas evasivas en tiempo real, sino que también fortalecieron la supervisión constante de los contribuyentes bajo programas especiales de comercio, minimizando riesgos. El esfuerzo del SAT también se refleja en los actos de regularización por auditoría y eficiencia recaudatoria, que generaron un monto total de 444 mil 297 millones de pesos. Este aumento del 39 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado subraya la importancia de estas medidas en la obtención de recursos sin recurrir a acciones judiciales. En el contexto de esta exitosa recaudación, el SAT resalta que estas acciones no solo generan ingresos significativos, sino que también promueven una cultura de cumplimiento voluntario y autocorrección entre los contribuyentes. El Contribuyente El informe también detalla que, en términos de ingresos tributarios totales, se logró un incremento real anual del 4 por ciento, alcanzando un total de 2 billones 275 mil millones de pesos en el primer semestre de 2023. Dentro de este marco, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportó un billón 378 mil millones de pesos, experimentando un aumento real anual del 2.7 por ciento. Por otro lado, la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 609 mil 500 millones de pesos, marcando una reducción real anual del 8 por ciento.