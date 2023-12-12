Así protege la ley a los trabajadores para que reciban el aguinaldo antes del 20 de diciembre, el cual no es negociable con vales de despensa o reducciones de horario laboral A medida que se acerca...

Así protege la ley a los trabajadores para que reciban el aguinaldo antes del 20 de diciembre, el cual no es negociable con vales de despensa o reducciones de horario laboral A medida que se acerca el fin de año, el tema del aguinaldo se vuelve crucial para los trabajadores mexicanos. Este beneficio, más allá de ser un extra en sus ingresos, representa un derecho laboral esencial, respaldado por la legislación del país.

Aguinaldo: un derecho de todos los trabajadores

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, el aguinaldo es una prestación anual obligatoria que todos los empleadores deben otorgar a sus trabajadores. Este beneficio se caracteriza por ser una cantidad de dinero entregada a finales de año, constituyendo un derecho inalienable de cada trabajador en México.

Fecha límite del aguinaldo

La ley establece que el aguinaldo debe ser pagado antes del 20 de diciembre. Esta fecha se ha fijado para asegurar que los trabajadores cuenten con este recurso económico justo antes de las festividades navideñas, permitiéndoles afrontar gastos adicionales en esta época.

Cálculo del aguinaldo

El cálculo del aguinaldo se basa en el salario diario del trabajador, multiplicado por un mínimo de 15 días. Este cálculo se ajusta de manera proporcional para aquellos que no han completado un año completo de trabajo, garantizando así un trato justo para todos.

No acumulable y en efectivo

Es importante resaltar que el aguinaldo no es acumulable de un año a otro y debe ser entregado exclusivamente en dinero. Los empleadores no pueden optar por entregarlo en especie, como vales de despensa o reducciones de horario laboral. Conociendo el monto que les corresponde, los trabajadores pueden planificar mejor sus gastos de fin de año. El aguinaldo se convierte así en una herramienta para la administración financiera personal, ya sea para ahorro, inversión o para cubrir gastos de la temporada. El aguinaldo en México no es solo un beneficio económico, sino una manifestación del compromiso del país con los derechos laborales. Su entrega puntual y conforme a la ley fortalece la relación laboral y promueve un ambiente de trabajo justo y equitativo.