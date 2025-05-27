Con un nuevo acuerdo publicado en el Diario Oficial, PRODECON flexibiliza sus reglas de atención: ya no será obligatorio agendar cita, se amplían los canales digitales y se redefine qué se consider...

Con un nuevo acuerdo publicado en el Diario Oficial, PRODECON flexibiliza sus reglas de atención: ya no será obligatorio agendar cita, se amplían los canales digitales y se redefine qué se considera “urgente”. Especialistas explican los puntos clave. A partir del 26 de mayo de 2025, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) será más fácil. Ya no será obligatorio agendar una cita para recibir asesoría personalizada, y ahora también será más sencillo enviar documentos por correo electrónico o usar su plataforma en línea. Así lo establece el Acuerdo General Número 004/2025, publicado el 23 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Esta medida busca agilizar el acceso a los servicios de defensa fiscal sin perder la formalidad que caracteriza a esta institución.

¿Qué cambia con este acuerdo?

No más citas obligatorias: ya no será requisito tener una cita para que un contribuyente sea atendido. Aunque las citas seguirán disponibles para quien desee planear su visita, ahora cualquiera podrá acudir directamente a una oficina de PRODECON y recibir asesoría.

ya no será requisito tener una cita para que un contribuyente sea atendido. Aunque las citas seguirán disponibles para quien desee planear su visita, ahora cualquiera podrá acudir directamente a una oficina de PRODECON y recibir asesoría. Canales digitales fortalecidos: se oficializa el uso de correos electrónicos institucionales y del sistema en línea SERSE para recibir solicitudes o documentos. Esto permitirá brindar atención remota a quienes viven lejos o no pueden acudir presencialmente.

se oficializa el uso de y del sistema en línea para recibir solicitudes o documentos. Esto permitirá brindar atención remota a quienes viven lejos o no pueden acudir presencialmente. Nuevos criterios para casos urgentes: PRODECON ahora tendrá mayor flexibilidad para decidir qué casos deben atenderse con urgencia. Se priorizarán los asuntos con riesgo de daño irreparable o con vencimiento próximo para presentar un recurso legal. También podrán valorarse otras situaciones excepcionales.

PRODECON ahora tendrá mayor para decidir qué casos deben atenderse con urgencia. Se priorizarán los asuntos con riesgo de o con vencimiento próximo para presentar un recurso legal. También podrán valorarse otras situaciones excepcionales. Acuerdos conclusivos también por internet: las solicitudes para acuerdos conclusivos, herramientas clave para resolver conflictos con el SAT, podrán presentarse tanto en papel como en línea, con validez legal en ambos formatos.

¿Por qué es importante este cambio?

Según los analistas de Fiscalia, estas reformas reflejan una tendencia clara: acercar la justicia fiscal a la ciudadanía, reducir barreras de acceso y aprovechar las herramientas digitales para hacer más eficiente la atención. Desde 2024, PRODECON ha lanzado varias iniciativas en este sentido, como ampliar horarios y digitalizar sus servicios. Este nuevo acuerdo es un paso más en ese camino.

Lo que debes saber: