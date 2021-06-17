Los contribuyentes que no se encuentren cerca de la tasa efectiva para su industria podrían ser auditados. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que empezará una serie de revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a grandes contribuyentes. Recientemente se publicaron los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a cuarenta actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Puedes revisar las tasas efectivas de ISR en este enlace. Básicamente, se trata de una lista del porcentaje de los ingresos acumulables que las empresas pagan al fisco después de las deducciones. El SAT invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos. Por último, el SAT dice que los contribuyentes deben corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias. Así, puede minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Advierten aumento de auditorías

Como explica Reforma, si el contribuyente tiene una tasa menor que las publicadas, debe revisar sus ejercicios fiscales y corregir su situación. Así, puede reducir la posibilidad de que el SAT realice alguna auditoría. En entrevista con el mismo medio, Gustavo Leal Cueva, socio de Leal Benavides y Asociados, explicó que las correcciones no son necesarias en todos los casos. Solamente deben hacerse cuando el impuesto no esté bien determinado o cuando se utilicen mecanismos para reducir la tasa. Sin embargo, según el especialista, el mensaje del SAT puede causar temor entre los contribuyentes. Por otro lado, algunos creen que es el inicio de una nueva estrategia de auditorías. Así, el SAT empezará a revisar los ingresos acumulables, deducciones, pérdidas fiscales y amortizaciones de empresas que no estén cerca de las tasas de su industria. Sin embargo, este sistema de promedios puede traer problemas. En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta, del Colegio de Contadores Públicos de México , explicó que no todas las empresas de una industria pueden estar en el mismo porcentaje de la tasa efectiva. Al final, todo depende de sus clientes, ventas y otros factores financieros. Ante este escenario, se recomienda presentar toda la información que justifique la tasa efectiva específica de cada empresa. Con información de Reforma https://www.reforma.com/prepara-el-sat-mas-auditorias/ar2203343

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