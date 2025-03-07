La medida busca aumentar la recaudación y financiar programas sociales, pero enfrenta críticas por su enfoque limitado y posibles estrategias de evasión fiscal. El 4 de marzo de 2025, el diputado V...

La medida busca aumentar la recaudación y financiar programas sociales, pero enfrenta críticas por su enfoque limitado y posibles estrategias de evasión fiscal. El 4 de marzo de 2025, el diputado Víctor Gabriel Varela López, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) para establecer un impuesto progresivo a las herencias y donativos que superen los 15 millones de pesos. Aunque la propuesta ha sido promocionada como un "impuesto a las grandes fortunas", expertos advierten que en realidad se trata de un gravamen a transferencias patrimoniales, lo que limita su impacto en la desigualdad económica. El diputado justificó su propuesta con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que posicionan a México como el país con menor recaudación fiscal (16.7% del PIB en 2021, frente al 34.1% del promedio de la OCDE). Además, citó estudios de Oxfam que evidencian el crecimiento de grandes fortunas durante la pandemia, mientras que la mayoría de la población ha visto reducidos sus ingresos. Según la propuesta, este nuevo impuesto busca recaudar fondos para financiar programas sociales como salud y protección ambiental, así como reducir la brecha de desigualdad económica en el país.

Los cambios clave en la ley

La iniciativa plantea modificar los artículos 93, 130 y 132 de la Ley del ISR y adicionar el artículo 132 Bis. Entre los principales cambios propuestos están:

⁠Límite de exención : Las donaciones de más de 15 millones de pesos estarán sujetas a este nuevo impuesto.

: Las donaciones de más de 15 millones de pesos estarán sujetas a este nuevo impuesto. ⁠Gravamen a herencias y legados : Las transferencias patrimoniales que superen este umbral pagarán una tasa progresiva: 10% para montos entre 15 y 60 millones de pesos. 20% entre 60 y 150 millones de pesos. 30% para montos superiores a 150 millones de pesos.

: Las transferencias patrimoniales que superen este umbral pagarán una tasa progresiva: ⁠Exención para personas con discapacidad: Aquellos que reciban herencias y cuenten con una discapacidad estarán exentos del gravamen.

Críticas y dudas sobre la reforma

A pesar de su aparente intención redistributiva, la propuesta enfrenta fuertes críticas. Expertos han señalado que el legislador confunde un impuesto a la riqueza con un impuesto a las herencias. Mientras que el primero grava el patrimonio acumulado de una persona de manera recurrente, el segundo solo afecta transferencias puntuales de bienes.

Principales críticas:

⁠ Error conceptual : La medida no toca las grandes fortunas acumuladas, solo sus transferencias.

: La medida no toca las grandes fortunas acumuladas, solo sus transferencias. ⁠Posible evasión : Las familias podrían dividir herencias o recurrir a paraísos fiscales para eludir el pago.

: Las familias podrían dividir herencias o recurrir a paraísos fiscales para eludir el pago. ⁠Falta de impacto en la desigualdad : Mientras que multimillonarios pueden mantener su riqueza en activos e inversiones, este impuesto solo afecta a quienes reciben grandes herencias, sin atacar la concentración de riqueza existente.

: Mientras que multimillonarios pueden mantener su riqueza en activos e inversiones, este impuesto solo afecta a quienes reciben grandes herencias, sin atacar la concentración de riqueza existente. ⁠Desalineación con el objetivo fiscal: Si el problema es la baja recaudación, se debería considerar una reforma integral que también contemple impuestos al patrimonio y la eliminación de privilegios fiscales.

¿Será suficiente para mejorar la recaudación?

Aunque el impuesto podría generar ingresos adicionales para programas sociales, su impacto real dependerá de su correcta implementación y de la capacidad del gobierno para evitar su evasión. Algunos expertos sugieren que una mejor estrategia sería una reforma más amplia que incluya: