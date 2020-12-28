En un año, una facturera de la CDMX facturó operaciones inexistentes por casi tres mil millones de pesos. Durante 2018, Grupo Raven Tecnologías de la Información emitió comprobantes fiscales por un total de 2,931 millones de pesos. Como explica el periódico Reforma, la empresa cuyo domicilio fiscal está en la Colonia del Carmen, Coyoacán, casi no cuenta con referencias públicas. La compañía se fundó en 2017. Ese año, facturó ventas y servicios por un total de 59 millones de pesos. Sin embargo, en 2018 su crecimiento fue casi 50 veces mayor. Además, en este periodo, la relación de Grupo Raven con una red de posibles factureras también creció. En 2018, 33 razones sociales de esta red emitieron comprobantes fiscales por 3 mil 666 millones de pesos en favor de la empresa. Como explica Reforma, esto se conoce como “fraude carrusel”. Básicamente, todas las operaciones realizadas son falsas y el dinero no existe; sin embargo, las empresas que las llevan a cabo pueden aplicar deducciones y pagar menos impuestos. En el blog de la firma contable Avalia se explica este tipo de fraude de la siguiente manera: “Se trata a menudo de empresas fantasma administradas por una sola persona que se dedica a la comercialización de facturas con el fin de reclamar la devolución del IVA por una exportación que jamás se realizó, o al menos no en los parámetros declarados”. El pasado 3 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó a Grupo Raven por estrados. Esto se hace cuando no puede ser localizada en el domicilio fiscal. Con información de Reforma y Avalia https://www.reforma.com/transa-facturera-3-mil-millones/gr/ar2096294?md5=2ca967cfeb1277c396c4f1b75b0a045e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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