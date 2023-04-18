Una de las dudas frecuentes al momento de preparar la declaración anual de las personas físicas es sobre cuáles ingresos se aplica el tope de deducciones personales Durante abril, las personas físicas deben presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR). Para calcular el ISR que deben pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus ingresos y restar las deducciones, para obtener la utilidad o la pérdida del ejercicio. El resultado obtenido es la base sobre la cual se calcula el ISR a pagar o la devolución a recibir. Las deducciones personales son gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables, que son los que se toman en cuenta para el cálculo del impuesto a pagar.

Tope de las deducciones personales

De acuerdo con la consultora Fiscalia, una de las dudas frecuentes al momento de preparar la declaración anual de las personas físicas es sobre cuáles ingresos se aplica el tope de deducciones personales. El último párrafo del Artículo 151 referido, establece lo siguiente: El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V de este artículo. La nota indica que con el precepto legal mencionado, el contribuyente tiene dos limitantes del monto que podrá deducir, debiendo aplicar la que sea menor:

Cinco salarios mínimos generales (UMA) elevados al año. Es decir, 175 mil 505 pesos para 2022.

El 15% del total de los ingresos del contribuyente.

Fiscalia explicó que en cuanto al total de ingresos del contribuyente, el Artículo 151 claramente señala que el porcentaje del 15% se calcula sobre el total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo anterior implica que deben considerarse todos los ingresos del contribuyente, no solamente los acumulables.