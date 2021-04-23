Enumeramos algunas de las propuestas que han hecho al gobierno para la reforma fiscal que se encuentra en discusión actualmente. Hay una reforma fiscal cocinándose en México. Al respecto, el gobierno ha asegurado que esta no implicará un aumento de impuestos. Por el contrario, la reforma se centrará en estrategias alternas para incrementar la recaudación. Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que con la reforma fiscal se cumplirá el objetivo de no aumentar los impuestos. En cambio, se intentará ampliar la base de contribuyentes, incentivando la integración de más mexicanos a la formalidad laboral. El funcionario aseguró que enfocándose en mejorar la eficiencia recaudatoria, la simplificación administrativa y ampliando la base de contribuyentes podría incrementar la recaudación en entre 1 y 2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB). Por su parte, hay organismos tanto nacionales como internacionales que han propuesto medidas más drásticas como, por ejemplo, ampliar el rango de ingresos en el que se cobran las tasas de impuesto sobre la renta (ISR) más altas. Actualmente la tasa del 30% se aplica a quienes tienen ingresos mensuales de más de 42 mil pesos. Otras recomendaciones son eliminar la tasa de 0% del impuesto al valor agregado (IVA) de la mayor parte de los productos y servicios, limitándola a aquellos que están en la canasta básica. De implementar esta medida se estima que podría obtenerse algo más de un punto porcentual del PIB en recaudación. Otra propuesta es eliminar el estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se usa para suavizar los cambios abruptos en el precio de la gasolina, cuando alguno de sus componentes sube. El argumento a favor de esta medida es que los más ricos se benefician desproporcionadamente de este estímulo. El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, que forma parte del grupo de trabajo que se encuentra estudiando la reforma fiscal, ha propuesto implementar un impuesto al patrimonio de entre 2 y 3.5% a las personas cuya riqueza supere los 20 millones de pesos. Otra propuesta es que los gobiernos estatales retomen el cobro de la tenencia. Actualmente sólo 10 estados la cobran. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), de esta forma podría incrementarse la recaudación en 65 mil millones de pesos. Esto compensaría en siete veces la disminución de las aportaciones de la federación a los estados. Otro de los impuestos estatales que presenta áreas de oportunidad importantes es el impuesto de entre el 2 y el 5% por la prestación de servicios profesionales, venta de bienes muebles, actividades empresariales de personas físicas, así como los impuestos cedulares. Con información de Reforma.

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