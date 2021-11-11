Como han señalado algunos contribuyentes, no tomar en serio el concepto de pago en una transferencia puede traer problemas con el SAT. Recientemente los conceptos de pago en las transferencias electrónicas han recibido atención por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y algunos medios. Esto se debe a que una contribuyente relató en redes sociales un encuentro con la autoridad fiscal derivado de los conceptos de pago. Como señala Oink Oink, la contribuyente, a manera de una broma con su pareja, escribía palabras como sexo, sexo anal, etc. en los conceptos de pago. Lamentablemente para la contribuyente, el SAT tiene ojos en todas partes. La contribuyente recibió un correo del SAT donde le informaban que había recibido transferencias por conceptos de pago distintos a los que tenía registrados. Así, el SAT le dijo que para evitar una sanción, la contribuyente debía dar de alta inmediatamente sus servicios como sexoservidora y así no caer en evasión fiscal.

Cuidado con los conceptos de pago

Como señala Infobae, este es solo un ejemplo. Al parecer, es muy común que los contribuyentes utilicen conceptos como drogas, armas, sexoy un largo etcétera de bromas y chistes locales. Al final, algunos de estos conceptos los pueden meter en problemas con la autoridad. El problema es que las instituciones financieras están obligadas a revisar los conceptos de pago para detectar irregularidades. Esto se relaciona principalmente con delitos como lavado de dinero. En muchos casos, se utiliza inteligencia artificial para filtrar los casos que llamen la atención. Además, el SAT también puede revisar si los conceptos de pago están relacionados con una actividad por la cual el contribuyente no está pagando impuestos. De acuerdo con Infoabe, cuando se detecta una transferencia sospechosa, la institución bancaria puede detener el proceso y contactar tanto al usuario como a la autoridad. Con información de Infobae y Oink Oink https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/10/sat-que-conceptos-de-pago-sospechosos-deberias-evitar-para-no-tener-consecuencias/ https://www.oinkoink.com.mx/noticias/el-sat-puede-sancionarme-si-bromeo-con-el-concepto-de-mis-transferencia

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.