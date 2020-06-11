Raquel Buenrostro, jefa del SAT, declaró que ya no tolerarán a los evasores y defraudares fiscales. Además, aseguró que los contribuyentes cumplidos no tienen de qué preocuparse. Raquel Buenrostro,...

Raquel Buenrostro, jefa del SAT, declaró que ya no tolerarán a los evasores y defraudares fiscales. Además, aseguró que los contribuyentes cumplidos no tienen de qué preocuparse. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), declaró que ya cambiaron las reglas del juego. En entrevista con El Universal, Buenrostro dijo que ya no se permitirá el "chicaneo" fiscal, ni se tolerará a los evasores fiscales.

Terrorismo fiscal

En primer lugar, y como en otras ocasiones, aseguró que el SAT no está tramando alguna forma de terrorismo fiscal contra empresarios. En las últimas semanas, la fiscalización y la presión del SAT contra los grandes contribuyentes han causado preocupaciones sobre terrorismo fiscal. En este sentido, la jefa del SAT dijo que lo que busca es crear una institución madura y sólida. La semana pasada, también dijo que “Todo es conforme a derecho, todo mundo tiene que cumplir y se acabaron los privilegios. Hay voluntad política para que haya piso parejo, cero privilegios y cero condonaciones; hay una estrategia para mejorar la cultura fiscal y todo con apego a derecho. No es terrorismo fiscal, porque la gente está cumpliendo. Los que se sienten amenazados y presionados son los incumplidos”, aseguró la jefa del SAT en reunión virtual con diputados de la comisión de hacienda.

Cambio de cultura

Otro de los temas que tocó Buenrostro fue el cambio de cultura fiscal. La funcionaria dijo que con ella "cambiaron las reglas del juego". Esto implica que todos los contribuyentes se apeguen a la ley y cumplan sus obligaciones.

Para el que está acostumbrado a chicanear, yo les mandaría el mensaje que no estamos persiguiendo a nadie, pero que sepa que las reglas del juego cambiaron. Todo mundo se tiene que apegar a las reglas y tiene que cumplir, porque en el momento en que nosotros los identifiquemos les vamos a aplicar la ley. [...] Queremos una institución sólida, fuerte y técnicamente solvente, que sea recordada como una institución honesta, que se convierta en ejemplo de no corrupción, pero que fortalezca un cambio de cultura fiscal en la que todos tengan claro que las reglas del juego son: todo mundo debe pagar impuestos.

Con esta nueva cultura, Buenrostro espera un piso parejo para los contribuyentes cumplidos. De acuerdo con ella, habrá una competencia más sana si todos pagan impuestos, ya que ninguna empresa podrá recortar costos injustamente con el dinero que se ahorre de impuestos. También dijo que el SAT está trabajando en combatir el contrabando para lograr una competencia más justa.

Combate a la corrupción

Por último, aseguró que los contribuyentes no deben preocuparse por corrupción dentro del SAT. En este sentido, dijo su equipo de trabajo está conformado por gente honesta. "Para el contribuyente cumplido en teoría todo debería ser más fácil, porque ya nadie, dentro de la institución, le va a pedir mordida, y si se la piden les vamos a ayudar, porque como dice el Presidente: se están barriendo las escaleras de arriba para abajo", aseguró. Lamentablemente, Buenrostro no explica exactamente cómo se llevarán a cabo algunos de estos cambios. Por ejemplo, no dice cómo se combatirá la corrupción ni el contrabando. No habla de planes, ni medidas, ni políticas específicas. Aunque en otros puntos sí hemos visto ejemplos, como en el caso de las empresas que pagaron miles de millones de pesos al SAT.

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