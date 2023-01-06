El fisco no está autorizado para transferir información a un tercero, salvo en los casos en que lo dispongan las leyes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene mucha información de los ...

El fisco no está autorizado para transferir información a un tercero, salvo en los casos en que lo dispongan las leyes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene mucha información de los contribuyentes, incluyendo un banco de datos de huellas dactilares, de iris y de rostros. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, una de las preocupaciones de los contribuyentes es que estos datos sean robados y se utilicen para robo de identidad y otro tipo de delitos. El artículo indica que el uso y protección de datos personales es un fenómeno cuya importancia está incrementado en todo el mundo. Con esto en mente, en el artículo se responde la siguiente pregunta: ¿Qué hace el SAT con la información de los contribuyentes?

Legislación en protección de datos personales.

En México, la ley que ampara la protección de los datos personales en el sector público es la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”. En este sentido, la información que es del conocimiento del SAT, deberá estar protegida en virtud del citado ordenamiento.

¿Qué hace el SAT con la información de los contribuyentes?

Fiscalia explicó que de acuerdo con el Aviso integral de privacidad del SAT, los datos personales que se recaban son utilizados con las siguientes finalidades:

Verificar la identidad del contribuyente

Acreditar los requisitos necesarios para realizar los trámites y servicios que ofrece el SAT

Llevar un registro y control del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes

La resolución de trámites y promociones

Mantener actualizado el padrón

Elaborar estadísticas e informes de recaudación

Además, señaló que el aviso indica que el SAT no está autorizado para transferir información a un tercero, salvo en los casos en que lo dispongan las leyes, en cuyo caso estos datos podrán ser entregados a funcionarios o a otras entidades gubernamentales, nacionales o extranjeras. Fiscalia considera importante que las personas reconozcan sus derechos y logren identificar hacia dónde va su información y en manos de quién está. Todo esto con el objetivo de reconocer que la información personal está siendo tratada de forma justa.