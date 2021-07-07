Según el columnista, el futuro secretario de Hacienda planea redoblar el control sobre las aduanas del país.

El pasado 9 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sería propuesto como gobernador para el Banco de México, y que el próximo secretario de Hacienda sería Rogelio Ramírez de la O. La salida de Herrera está proyectada para el 15 de julio, pero desde hace algunas semanas ya se ha empezado a especular sobre los cambios que traerá consigo el próximo secretario de Hacienda. En particular resaltamos al columnista Darío Celis, quien la semana pasada sugirió que de la O tendría una participación importante en el diseño de la reforma fiscal que se creía estaría bajo control de Raquel Buenrostro, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En su columna del martes 6 de julio, el periodista aseguró que otra de las intervenciones del futuro funcionario público tendrá que ver con la Administración General de Aduanas. Según Celis, se proyecta cambiar de nombre a Administración Nacional de Aduanas (ANA) y reportar todos sus ingresos junto con la Subsecretaría de Puertos. De esta forma, Ramírez de la O buscaría "amarrarle las manos tanto a Raquel Buenrostro como a Horacio Duarte", el administrador general de aduanas, del que asegura que en las pasadas elecciones actuó como operador político y financiero de Morena.

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