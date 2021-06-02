Según especialistas, las fallas en las plataformas del SAT afectaron a los contribuyentes por lo que muchos no pudieron presentar su declaración. El 31 de mayo fue el último día para presentar la d...

Según especialistas, las fallas en las plataformas del SAT afectaron a los contribuyentes por lo que muchos no pudieron presentar su declaración. El 31 de mayo fue el último día para presentar la declaración anual de personas físicas. Aunque la autoridad otorgó una prórroga de un mes para el trámite, los especialistas advirtieron que ese tiempo adicional no sería suficiente debido a problemas técnicos con las plataformas del SAT. Esto se debe, principalmente, a que el fisco no ha corregido errores en sus sistemas ni en las citas presenciales, lo que ha perjudicado a los contribuyentes que buscan presentar su declaración. En cuanto al sistema, el problema más importante es que no se pueden hacer correcciones en las declaraciones. Así, los contribuyentes están obligados a pagar los impuestos calculados por el SAT.

Varios contribuyentes no pudieron presentar la declaración

Aunque los especialistas pidieron otra prórroga, el SAT decidió no otorgarla. En entrevista con Reforma, Joan Borbolla, director de B&B Consulting, explicó que la falta de citas presenciales y los trámites a distancia afectaron a los contribuyentes. De acuerdo con Borbolla, una parte importante de contribuyentes no estaba familiarizado con el uso de internet para sus trámites, lo que causó una demora en la recepción de documentos necesarios para la declaración. Además, la plataforma SAT/ID que la autoridad lanzó para los trámites en línea no funcionó adecuadamente. Según Borbolla, en algunos casos los contribuyentes no podían adjuntar archivos o la plataforma no liberada los documentos necesarios. A estos problemas de la autoridad hay que sumar los errores que cometen los contribuyentes. Pablo Cervantes García, quien es vocero de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo a Publimetroque la mitad de los contribuyentes hacen la declaración hasta los últimos dos o tres días. Por todos estos problemas, el especialista dijo que la prórroga debió haber durado hasta junio, como en la declaración anual del año pasado.

Multas por no cumplir

Las personas físicas que no presentaron la declaración se pueden enfrentar a estas sanciones:

De 1,560 a 19,350 pesos, por cada una de las obligaciones no declaradas.

Si la autoridad solicita la declaración y se presenta fuera del plazo que se indique en el requerimiento, o no se cumple con éste, la multa será de 1,560 a 38,700 pesos, por cada obligación fiscal.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/cierra-con-problemas-declaracion-anual/ar2194663

Suscríbete aEl Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestrocanal de YouTube.