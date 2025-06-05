Aunque una empresa pueda tener pérdidas, la ley del ISR no permite un coeficiente de utilidad negativo. En esos casos, se debe usar el coeficiente de ejercicios anteriores, siempre que no tengan má...

Aunque una empresa pueda tener pérdidas, la ley del ISR no permite un coeficiente de utilidad negativo. En esos casos, se debe usar el coeficiente de ejercicios anteriores, siempre que no tengan más de cinco años. Una de las dudas más frecuentes entre contribuyentes y contadores es si el coeficiente de utilidad puede ser negativo. Aunque financieramente puede haber pérdidas, fiscalmente no existe el coeficiente negativo.

¿Qué es el coeficiente de utilidad?

El coeficiente de utilidad es una proporción que se usa para calcular los pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas morales. Según el Artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), se obtiene dividiendo la utilidad fiscal entre los ingresos nominales del ejercicio fiscal más reciente de 12 meses. La fórmula es: Utilidad Fiscal ÷ Ingresos Nominales Los ingresos nominales son todos los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable.

¿Puede ser negativo el coeficiente?

No. Como explican los especialistas de la consultora Fiscalia, para que el coeficiente fuera negativo, uno de los elementos de la fórmula tendría que ser negativo. Pero los ingresos no pueden ser negativos; si no hay ingresos, el monto es cero, pero no menor a cero. La otra posibilidad sería tener una utilidad fiscal negativa, pero aquí entra un punto clave: en el ámbito fiscal, una “utilidad negativa” no existe. Si las deducciones superan a los ingresos, el resultado no se llama utilidad negativa, sino pérdida fiscal, según el Artículo 57 de la Ley del ISR. Por tanto, en años con pérdida fiscal, no se genera coeficiente de utilidad.

¿Qué se hace si hubo pérdida?

En ese caso, cuando no hay coeficiente porque hubo pérdida, la ley establece que se debe usar el coeficiente del último ejercicio donde sí se obtuvo uno. Eso sí, no puede ser de hace más de cinco años, señalan los especialistas. Esto quiere decir que si en 2024 una empresa tuvo pérdida, en 2025 deberá usar el coeficiente más reciente que haya tenido entre 2020 y 2024.

¿Por qué es importante?

Saber que el coeficiente de utilidad no puede ser negativo evita errores en las declaraciones fiscales y posibles sanciones. También permite que las empresas planeen mejor sus pagos provisionales y conozcan sus derechos cuando enfrentan años complicados financieramente.