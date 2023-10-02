Las nuevas instalaciones están diseñadas para acomodar a más de 300 colaboradores simultáneamente, siguiendo un concepto de oficinas colaborativas La reconocida empresa de software CONTPAQi inauguró sus modernas oficinas en Guadalajara el pasado viernes. La empresa, que surgió en 1984 como pionera en el desarrollo de software empresarial en México, ha realizado una inversión significativa de 100 millones de pesos (mdp) en esta nueva sede ubicada en el área conocida como el "Silicon Valley mexicano." La nueva sede, ubicada en la Torre Interkone en Lázaro Cárdenas 3469, abarca cuatro pisos, del sexto al noveno, con un espacio total de aproximadamente 3,600 metros cuadrados. Estas instalaciones están diseñadas para acomodar a más de 300 colaboradores simultáneamente, siguiendo un concepto de oficinas colaborativas. La empresa mantiene un esquema de trabajo híbrido, con un día a la semana destinado al trabajo presencial, permitiendo a las diferentes áreas reunirse cara a cara para mejorar la coordinación y los resultados en un entorno moderno. CONTPAQi ha enfocado sus esfuerzos en crear ambientes laborales óptimos para sus colaboradores, promoviendo el "happytalismo", que busca el equilibrio entre la felicidad y la calidad de vida en el trabajo. Esta iniciativa ha sido reconocida durante 12 años consecutivos por Great Place to Work (GPTW) como uno de los "Mejores Lugares para Trabajar" en México. Además, durante 5 años, la empresa ha sido galardonada como "Best Place to Code," destacando su atractivo para los desarrolladores de software. Las nuevas oficinas cuentan con una variedad de espacios y amenidades, incluyendo áreas recreativas, médicas y de ejercicio, como un gimnasio con regaderas, áreas de lactancia, zonas de lectura, videojuegos, y salas de descanso. Los pisos 9 y 8 están conectados por un tobogán que ofrece vistas panorámicas a la avenida Lázaro Cárdenas y al puente atirantado "Matute Remus," un ícono de Guadalajara. Esta inauguración coincide con el reconocimiento de CONTPAQi como uno de "Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en México 2023" por GPTW, así como su inclusión en la lista de "Los Mejores Lugares para Trabajar en la Región Occidente 2023." René Martín Torres Fragoso, presidente ejecutivo de CONTPAQi, enfatizó la importancia de estas nuevas instalaciones como parte de su enfoque moderno y digital, que promueve la movilidad, la productividad y la felicidad de los colaboradores en un entorno de trabajo colaborativo. CONTPAQi, uno de los software empresarial y contable líderes en México fue fundada en 1984, ofrece más de 15 herramientas tecnológicas para la digitalización de procesos contables, administrativos, de facturación, nómina y viáticos.