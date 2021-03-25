Durante los últimos días ha circulado la supuesta noticia de que Morena de Baja California Sur propone un nuevo impuesto a las noticias, pero es falsa. Durante los últimos días, ha circulado en redes sociales un spot publicitario supuestamente producido por Morena de Baja California Sur. El spot, con una duración de 36 segundos, propone la creación de un "impuesto solidario", del 16%, a las propinas. "En Baja California Sur, tenemos una gran oportunidad para darle continuidad a la cuarta transformación del país, por ello, en Morena proponemos el impuesto solidario a las propinas, entregando el 16% de nuestras propinas al gobierno, nunca más un gobierno rico, con un pueblo pobre", se escucha en el video. Sin embargo, resulta sospechoso que este video no haya sido publicado en la cuenta oficial de Morena del estado, ni en la de algún legislador o medio de comunicación serio.

Entre fake news y teorías de la conspiración

Por el contrario, el video sólo es visible en las cuentas de usuarios de redes sociales, algunos de los cuales se admiten militantes de FRENAAA, grupo político reconocido por su oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Pocos medios de comunicación han hecho eco de esta afirmación, y los pocos que han hablado de ella la han puesto en duda o, de plano, la han refutado. El diario 24 Horas, por ejemplo, encabeza su nota preguntándose si la información es falsa o verdadera, aunque sin llegar a una conclusión. Por su parte, Animal Político abiertamente declara como falsa la noticia. La excepción a esto es el portal de noticias Central FM, que en voz de Pedro Ferriz Híjar, da crédito a esta información. Sin embargo, este medio de comunicación es notorio por replicar noticias falsas. En entrevista con El Contribuyente, el dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería Santana, declaró que es falso que su partido haya propuesto gravar las propinas de los meseros. "Están tan desesperados que lo único que les queda es las campañas negras y la guerra sucia. Es evidente que el video lo hicieron con el fin de dañar la imagen de Morena y sus candidatos", dijo el político, que además es secretario general del Sindicato de Gastronómicos en Baja California Sur. El pasado 17 de marzo, en la página oficial de Morena del estado hicieron una publicación deslindándose.

ISR a las propinas

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que se consideran ingresos los salarios y demás prestaciones quederiven de una relación laboral. Dichos ingresos se obtienen por la prestación de un servicio personal subordinado. (Esto lo establece el artículo 94, primer párrafo, de la LISR.) La ley también considera que las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, son parte del salario del trabajador. (Así lo establece el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo.) En este sentido, según la ley las propinas recibidas por los trabajadores de hoteles y restaurantes se consideran gravadas para efectos del ISR, por lo que se debería pagar impuestos por ellas. Sin embargo, hay que aclarar que el ISR es un impuesto federal, mientras que lo que se desprendería del "impuesto solidario" supuestamente propuesto por Morena de Baja California Sur es un impuesto estatal.

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