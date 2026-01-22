Programa de Regularización Fiscal 2026: reduce hasta 100% multas y recargos. Conoce quién califica, plazos y cómo solicitar el beneficio ante el SAT El Servicio de Administración Tributaria abrió recientemente un programa que puede resultar en alivio fiscal significativo para empresarios y contribuyentes. El Programa de Regularización Fiscal 2026 permite que personas y empresas con deudas pendientes reduzcan o eliminen casi completamente multas, recargos y gastos de ejecución. Los que califiquen pueden lograr ahorros de hasta 100% en estas sanciones. Este programa está diseñado para contribuyentes que tuvieron ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024 y que dejaron obligaciones sin cumplir. Aunque tiene plazos estrictos según tu situación fiscal, ofrece una oportunidad real para regularizar tu situación sin la carga de penalizaciones completas.

¿Quién puede beneficiarse del programa?

El SAT dividió el programa en tres categorías, cada una con requisitos y beneficios distintos. No todos califican de la misma forma, así que es importante entender a cuál grupo perteneces. Categoría 1: Contribuyentes con contribuciones omitidas. Si dejaste de pagar contribuciones en 2024 o años anteriores, puedes aplicar este estímulo cuando presentes tus declaraciones. El beneficio aplica especialmente sobre los recargos generados por la contribución omitida. El pago debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2026. Categoría 2: Contribuyentes con auditorías en curso. Si el SAT ya te está revisando por irregularidades detectadas, pero aún subsanas los errores dentro del plazo establecido, puedes acceder al programa. El límite es antes del 31 de diciembre de 2026, y antes de que el SAT te notifique la resolución final. Categoría 3: Contribuyentes con créditos fiscales firmes. Si tienes deudas fiscales ya determinadas y firmes por la autoridad, existe otro camino. Debes solicitar el estímulo antes del 31 de octubre de 2026 a través del Portal del SAT o de forma presencial.

Cuánto puedes ahorrar realmente

Los números son lo que hace atractivo este programa. Los contribuyentes pueden disminuir hasta 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Esto significa que si debes 100,000 pesos en contribución más 50,000 en multas y recargos, podrías pagar solo los 100,000 en contribución. Alternativamente, si se trata de créditos fiscales integrados exclusivamente por multas, puedes acceder a una reducción de hasta 90% del monto total adeudado. El programa también aplica a multas derivadas de incumplimiento en obligaciones fiscales, aduanales y de comercio exterior. Incluye multas por pago tardío, con agravantes, recargos y gastos de ejecución de contribuciones propias, retenidas, trasladadas o aprovechamientos del ejercicio 2024 o anteriores.

Requisitos que debes cumplir

El programa no es automático. Existen condiciones que debes satisfacer para acceder. Primero, no debes haber recibido condonaciones previas en programas generalizados anteriores, ni haber sido beneficiario del estímulo fiscal del Transitorio Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025. Segundo, no puedes tener sentencia condenatoria firme por delito fiscal. Si hay una resolución judicial en tu contra por fraude o evasión, el programa no aplica. Tercero, debes estar ubicado en alguno de los supuestos descritos. No todos los contribuyentes con deuda califican: específicamente, debes tener contribuciones omitidas autodeterminadas, estar en revisión del SAT, o tener créditos fiscales firmes.

Los plazos críticos que no puedes perder

El programa tiene fechas límite diferentes según tu categoría. Esto es fundamental: perder un plazo significa perder el beneficio. Si estás en la categoría de contribuciones omitidas, debes pagar antes del 31 de diciembre de 2026 en una sola exhibición, a través de tu declaración correspondiente. Si te encuentras en auditoría, tienes hasta el 31 de diciembre de 2026 para subsanar irregularidades. Pero es importante que antes el SAT notifique la resolución sobre las contribuciones omitidas. Si tienes créditos fiscales firmes determinados por la autoridad, el plazo es el más corto: antes del 31 de octubre de 2026. Debes solicitar el estímulo mediante un caso de aclaración en el Portal del SAT o presentándote de forma presencial.

Cómo solicitar el beneficio

El SAT puso a disposición varios canales para gestionar tu solicitud. Puedes acceder al minisitio oficial del programa en el Portal del SAT, donde encontrarás información completa y formularios. También tienes opciones de atención directa: MarcaSAT (55 627 22 728, opción 9), chat uno a uno en el portal, o acudir a cualquier oficina del SAT sin cita previa. Si prefieres orientación general, existe el canal OrientaSAT disponible en sat.gob.mx.

Lo que significa este programa para ti

La regularización fiscal es una ventana de oportunidad que el SAT abre temporalmente. No es perdón de deuda: sigues debiendo la contribución original. Lo que desaparece son las penalizaciones que se acumularon por no pagar a tiempo. Para muchos contribuyentes, especialmente pequeños empresarios y autónomos, este programa representa la diferencia entre poder regularizarse o permanecer en incumplimiento indefinidamente. Las multas frecuentemente duplican o triplican la deuda original, haciendo la regularización imposible sin estas reducciones. Si tienes deudas fiscales pendientes de 2024 o años anteriores, revisar si calificas para este programa es una acción urgente. Los plazos son acotados, especialmente la fecha del 31 de octubre para créditos fiscales firmes. La diferencia entre actuar ahora y no hacerlo puede significar miles o decenas de miles de pesos en tu bolsillo.