Debido a la crisis económica, el IMSS ofreció diferir el pago de cuotas patronales por hasta 48 meses. El consejo técnico del IMSS acaba de dar a conocer un plan para ayudar a las empresas afectada...

Debido a la crisis económica, el IMSS ofreció diferir el pago de cuotas patronales por hasta 48 meses. El consejo técnico del IMSS acaba de dar a conocer un plan para ayudar a las empresas afectadas por la contingencia del Covid-19. Se trata de diferir el pago de las cuotas patronales por hasta 12, 24 o 48 meses.

¿Cómo funciona el método de diferir el pago de cuotas patronales?

Así, se debe cubrir un importe inicial de 20% de la cuota patronal y una de 100% de la obrera. Lo demás podrá diferirse hasta un máximo de dos años. Hay que notar que el monto a cubrir en parcialidades no sufre modificación. Es decir, como se trata de un un pago recibido fuera de los plazos legales, genera actualización y recargos con una tasa de interés mensual de hasta 1.82%. De acuerdo con el IMSS, la ventaja de escoger esta opción es que "la tasa de interés por plazo mensual oscila entre 1.26% y 1.82%, en función del plazo elegido desde el momento de su formalización". Además, se pueden disminuir las multas para los patrones que hagan los pagos a tiempo.

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