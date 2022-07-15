En los últimos cinco años creció 12.1 veces el número de contribuyentes señalados como “factureros”, de acuerdo con el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a 13 contribuyentes que permanecerán en la lista negra de empresas simuladoras de operaciones o factureras. De acuerdo con la dependencia, entre los contribuyentes se encuentran talleres mecánicos de reparación de autos y camiones, así como una empresa de servicios inmobiliarios, ubicados en la Ciudad de México y Nuevo León. Dichos contribuyentes no aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el cual se les notificó el oficio de presunción de emisor de comprobantes fiscales para amparar operaciones simuladas, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es decir, no pudieron comprobar activos, personal, infraestructura y capacidad material. Los notificados que se quedarán en el listado global definitivo están ubicados en Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca, esto por usar facturas electrónicas para respaldar operaciones falsas. De los notificados destaca un contribuyente con domicilio en la alcaldía de Tláhuac en la CDMX que se dedica a la reparación mecánica en general de automóviles y camiones, reparación del sistema eléctrico, alineación y balanceo, hojalatería y pintura. Otro taller en Monterrey, Nuevo León que se dedica a la reparación mecánica en general de automóviles y camiones, pero que el SAT identificó como empresa facturera. Cifras del organismo revelan que en los últimos cinco años creció 12.1 veces el número de contribuyentes señalados como “factureros”. El Contribuyente reportó que, a finales de 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas fantasma con más de 324 factureras involucradas en, por lo menos, seis actos de simulación.