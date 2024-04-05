La compensación tributaria es un proceso que habilita a los contribuyentes a utilizar saldos positivos de un impuesto para saldar deudas pendientes de otro impuesto Cuando un contribuyente obtiene ...

La compensación tributaria es un proceso que habilita a los contribuyentes a utilizar saldos positivos de un impuesto para saldar deudas pendientes de otro impuesto Cuando un contribuyente obtiene un saldo a favor de impuestos, generado cuando realiza pagos en exceso al impuesto causado, además de ser sujeto a devolución, también puede compensarse. La compensación de impuestos es un mecanismo que permite a los contribuyentes compensar saldos a favor de un impuesto contra saldos pendientes de pago de otro impuesto federal.

La compensación de impuestos

De acuerdo con Roberto Colín del blog Soy Conta, la compensación de impuestos representa una forma de extinguir las obligaciones, cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíproco. De tal forma que se pueden extinguir (compensar) ambas deudas, hasta por el importe menor. El especialista indica que el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación (CFF) reconoce que la compensación de impuestos se puede presentar de dos formas:

A solicitud del interesado: el contribuyente lo realiza auto aplicativamente contra las cantidades que esté obligado a pagar por adeudo propio. Esto siempre que deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios.

el contribuyente lo realiza auto aplicativamente contra las cantidades que esté obligado a pagar por adeudo propio. Esto siempre que deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. De oficio: la autoridad aplica los saldos a favor de los contribuyentes contra el crédito fiscal que tengan firme. De esta forma, la compensación será hasta por el monto que tenga derecho a recibir el contribuyente por parte de las autoridades, por cualquier concepto, o por el saldo de los créditos fiscales autorizados a ser pagados a plazos, cuando sean menores.

Colín recordó que el 15 de marzo de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que la compensación de impuestos no es un medio para considerar efectivamente pagado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) trasladado. Por lo que no es factible que dicho impuesto sea acreditable al calcular y enterar la contribución correspondiente. Este criterio determina que el pago del IVA mediante la compensación de impuestos, como forma de extinción de obligaciones, no puede considerar la contraprestación como efectivamente pagada. Esto dado que la Ley del IVA no establece, en forma expresa, las formas de extinción de obligaciones para el cumplimiento de una obligación del pago del impuesto.