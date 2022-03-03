Los grandes contribuyentes son aquellos que generan ingresos acumulables superiores a 1,567 millones de pesos y forman parte del sistema financiero mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, sin tomar en cuenta a Pemex, durante el 2021 el pago de impuestos de grandes empresas sumó 1.779 billones de pesos. Lo anterior, significó un récord histórico registrado tras continuos crecimientos anuales desde 2018. Asimismo, en 2021, la recaudación de grandes contribuyentes aumentó 2.1% y 6.2% respecto a 2018 y 2019.

Mayor fiscalización

De acuerdo con un informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el aumento se debe a procesos cada vez más eficientes que mejoran permanentemente la percepción del riesgo de fiscalización en los grandes contribuyentes. Como reportamos en El Contribuyente, el año pasado las grandes empresas pagaron 208 mil 901 millones de pesos, esto es siete mil 99 millones de pesos menos de lo que se logró en 2020. Sin embargo, el aumento se debe también a las estrategias de fiscalización para las grandes empresas, que el fisco ha implementado, así como mayor vigilancia a las empresas fantasma y tipificar como delito grave la defraudación fiscal. “Lo que se ha reforzado mucho es la fiscalización, es muy fuerte, lo cual no es censurable, y que bueno que se le obligue a pagar a quien debe, esto ha ayudado a llegar a las metas de recaudación, en un contexto complicado”, comentó a Expansión, Carlos Cárdenas, experto y asesor en materia fiscal.

Grandes contribuyentes

Según cifras del SAT, suman 11,831 de grandes contribuyentes en 2021, de los cuales 1,248 fueron fiscalizados, el número de actos de fiscalización a grandes contribuyentes más grande de los últimos 4 años. Los grandes contribuyentes son aquellos que generan ingresos acumulables superiores a 1,567 millones de pesos y forman parte del sistema financiero mexicano. Asimismo, son los que están en el régimen de grupos de sociedades, los residentes en el extranjero con ingresos generados de México, de acuerdo con el fisco.