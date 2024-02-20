Las multas fiscales en México varían dependiendo de la gravedad de la infracción y pueden ser calculadas como un porcentaje de la cantidad no declarada o pagada, o como una cantidad fija establecid...

Las multas fiscales en México varían dependiendo de la gravedad de la infracción y pueden ser calculadas como un porcentaje de la cantidad no declarada o pagada, o como una cantidad fija establecida por la ley En México, las multas fiscales pueden aplicarse por diversas razones, principalmente relacionadas con el incumplimiento de obligaciones tributarias establecidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) u otras autoridades fiscales locales.

Situaciones que pueden dar lugar a multas fiscales

Algunas de las situaciones que pueden dar lugar a multas fiscales son las siguientes:

No presentar declaraciones fiscales . Si un contribuyente no presenta sus declaraciones de impuestos en los plazos establecidos, puede enfrentar multas por omisión.

. Si un contribuyente no presenta sus declaraciones de impuestos en los plazos establecidos, puede enfrentar multas por omisión. Errores en las declaraciones fiscales . Incluir información incorrecta o inexacta en las declaraciones fiscales puede llevar a multas, especialmente si se considera que existe intención de evasión de impuestos.

. Incluir información incorrecta o inexacta en las declaraciones fiscales puede llevar a multas, especialmente si se considera que existe intención de evasión de impuestos. No pagar impuestos a tiempo . El no cumplir con los plazos de pago de impuestos puede resultar en multas e intereses moratorios.

. El no cumplir con los plazos de pago de impuestos puede resultar en multas e intereses moratorios. No cumplir con requerimientos de información . Si el SAT o alguna autoridad fiscal solicita información y el contribuyente no la proporciona en el plazo indicado, puede enfrentar multas.

. Si el SAT o alguna autoridad fiscal solicita información y el contribuyente no la proporciona en el plazo indicado, puede enfrentar multas. No expedir comprobantes fiscales. Los contribuyentes que no emiten comprobantes fiscales por las operaciones que realizan pueden ser sancionados con multas.

Las multas fiscales en México varían dependiendo de la gravedad de la infracción y pueden ser calculadas como un porcentaje de la cantidad no declarada o pagada, o como una cantidad fija establecida por la ley. Es importante tener en cuenta que el SAT tiene la facultad de imponer sanciones adicionales si considera que existe evasión fiscal o incumplimiento grave de las obligaciones fiscales.

Multas del SAT por el incumplimiento de obligaciones tributarias

La autoridad fiscal contempla multas de varias cifras:

Por cada obligación no declarada en tiempo y forma - de mil 400 a 17 mil 370 pesos.

Por cada requerimiento incumplido - de mil 400 a 30 mil 730 pesos .

. Por no presentar la declaración por internet en tiempo y forma - de 14 mil 230 hasta 28 mil 490 pesos.

El artículo indica que el contribuyente puede presentar la declaración con posterioridad, pero si existe un saldo a cargo deberá pagar, además de su impuesto determinado, la actualización y los recargos que en su caso procedan. Pero Milenio considera que por fortuna, es posible solicitar una reducción de las multas, que va desde 20 hasta el 100 por ciento del monto, con base en el Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF).