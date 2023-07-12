Se trata posiblemente del requisito más valorado por las nuevas generaciones y que en muchas ocasiones, no es considerado por las empresas con la relevancia suficiente. Podríamos decir que el clima...

Se trata posiblemente del requisito más valorado por las nuevas generaciones y que en muchas ocasiones, no es considerado por las empresas con la relevancia suficiente. Podríamos decir que el clima laboral es la percepción que tiene el empleado de su relación con la empresa.

Aunque es posible que existan muchas maneras de definir qué es el clima laboral, existe un conjunto de características comunes que deben tenerse en cuenta y que se relacionan de manera directa con la experiencia del trabajador en el desempeño de sus tareas cotidianas dentro de la empresa.

Factores que componen al clima laboral

El clima laboral podría definirse como la percepción generalizada que existe dentro de la empresa, por parte de los empleados, para con las condiciones laborales y la organización. Aunque existen muchos factores y condiciones que se engloban dentro de este concepto.

En primer lugar, existen las condiciones físicas o estructurales. Esto se relaciona directamente con las características materiales del ambiente y ciertas cualidades como el tipo de iluminación, la distribución del espacio y los niveles de ruido.

Mantener un ambiente agradable, libre de distracciones, contaminación visual, ruidos molestos y de cualquier tipo de factor que genere estrés, será fundamental para propiciar la comodidad y productividad de los trabajadores. Así como también, son muy importantes las condiciones de limpieza y sanidad del espacio y el aprovisionamiento de materiales y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las tareas.

En segundo lugar, encontramos a las condiciones sociales. En este apartado, se incluyen todas las relaciones que existen dentro de la empresa. No solo las existentes entre los empleados, sino también las que existan entre estos y quienes ocupan posiciones de liderazgo o cargos de jerarquía.

Es fundamental que existan espacios de integración, donde sea posible forjar vínculos sólidos. Esto le aporta a los trabajadores espíritu de equipo y fomenta la cooperación entre ellos.

En tercer lugar, ubicaremos a las condiciones organizativas. Una variable fundamental dentro de esta área, es la comunicación. Esta debe garantizarse y realizarse siempre partiendo del respeto y la comprensión, con empatía. Es fundamental para cualquier empresa mantener una comunicación efectiva y clara. Con canales abiertos, para que todos sus empleados sientan la libertad y confianza de expresarse con sinceridad.

Del mismo modo, debe existir espacio para las críticas constructivas y retroalimentación, de manera bi direccional, en donde el trabajador se sienta escuchado y sepa que sus opiniones son valoradas y tenidas en consideración.

Otro de los factores que influyen dentro de las condiciones organizativas, es el reconocimiento. Este es elemental para mantener la motivación y la predisposición de los empleados. Una parte del reconocimiento está vinculada con la remuneración. Esta debe ser justa y permitir que el trabajador se sienta valorado y correctamente retribuido por sus esfuerzos, por eso es interesante incluir incentivos y suplementos.

Pero allí no acaba todo, otra parte del reconocimiento se relaciona con la existencia de un sistema de recompensas, que otorgue refuerzos positivos a los trabajadores ante sus logros y no solo castigos, reclamos y quejas ante los errores.

Existe una amplia variedad de formas en las que es posible para las empresas implementar los reconocimientos. Las formas más básicas y muchas veces infra valoradas, son elogios y palabras de aliento. En espacios diseñados para reconocer de manera personalizada todos los aciertos de los trabajadores.

También, existen empresas que utilizan otros recursos como premios o incentivos económicos, incluso muchas brindan oportunidades de crecimiento profesional para premiar el desempeño.

En último lugar, un factor que sin duda responde qué es el clima laboral, es el equilibrio, principalmente entre la vida personal y la vida laboral. Contar con un ambiente positivo y optimista, que considere la existencia del empleado más allá del entorno laboral y no comprometa el tiempo de la esfera privada, es un requisito muy valorado por los trabajadores.

El clima laboral se relaciona directamente con el éxito de la organización

Lo cierto es que el clima laboral repercute directamente sobre el rendimiento individual y el desempeño grupal de los trabajadores. Muchas organizaciones subestiman la importancia de este factor sobre sus resultados a nivel organizacional, sin embargo, el bienestar de los trabajadores ha demostrado tener un impacto directo sobre el éxito o fracaso de las empresas.

Por lo tanto, será clave a la hora garantizar el óptimo rendimiento de una empresa considerar esta variable como una prioridad a la que es necesario destinar inversión de tiempo y de recursos.

¿Cómo saber qué tipo de clima laboral existe dentro de una empresa?

Una empresa con un buen clima laboral, cuenta con la fidelidad de sus empleados. Estos desarrollan un mayor compromiso y una actitud positiva, ya que se sienten alineados con sus valores y su cultura. En consecuencia, se produce un aumento en la productividad y en la rentabilidad, lo que se traduce en el crecimiento del negocio.

Además, las empresas que poseen buen clima de trabajo, no solo son capaces de atraer nuevos empleados, sino también de retenerlos por un mayor periodo de tiempo.

En empresas con mal clima laboral, suelen existir conflictos constantes entre los empleados y se produce fuga de talentos. El estado de ánimo generalizado es la desmotivación, lo que ocasiona ausencias constantes y bajas en la productividad.

¿Qué tanto influye el clima laboral sobre las nuevas generaciones?

En la actualidad, factores como la remuneración o la carga horaria no son los más valorados a la hora de aceptar un trabajo. De hecho, los trabajadores más jóvenes, incluso quienes apenas comienzan a insertarse en el mundo laboral, le otorgan una mayor importancia a los beneficios y comodidades que la organización les ofrece. Como por ejemplo, la posibilidad de hacer teletrabajo, contar con descuentos en suscripciones de gimnasios, tener una cobertura médica de alto nivel o poseer una mayor cantidad de días de vacaciones.

Sin embargo, el clima laboral es el factor con mayor peso a la hora de determinar la incorporación o permanencia del empleado en una empresa.