Especialistas señalan que hay una falta de coordinación entre el fisco mexicano y la Agencia de Aduanas por el programa Aviso de Cruce, lo cual afecta a la agilización del paso de mercancías Por falta de coordinación entre el fisco mexicano y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el programa Aviso de Cruce está detenido hasta nuevo aviso, de acuerdo con expertos. El Aviso de Cruce (AVC) es un programa que busca agilizar el ingreso de mercancías al recinto fiscal y que contiene toda la información del tractocamión, incluido número de placas y empresa a la que pertenece, así como de la carga y las descripciones en términos arancelarios. Como reportamos, en su momento, la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro advirtió que con el AVC, los operadores del SAT quedarán imposibilitados de ejercer control y seguimiento correcto de las mercancías que ingresan al país, ya que solo pueden acceder a la solicitud que realiza un agente aduanero de importar o exportar un producto. Sin embargo, los datos correspondientes a la llegada o salida de aduanas ya no se capturaban en los programas del fisco. Rosaura Aguilar, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó a Reforma que el problema central es que el SAT pidió no poner en marcha el programa con el argumento de que no recibía la información de las operaciones, lo que provocó trabas en las exportaciones. "Es porque el SAT quiere tener el control absoluto y pues eso tiene frenado un programa que agilizaría el proceso en aduanas", explicó al diario. Por su parte, Georgina Estrada, consultora especialista en aduanas y comercio exterior, y presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras (AMA), recordó que en diciembre de 2021 se publicó el reglamento interior de la ANAM bajo el cual se establece que podía llevar a cabo procesos de manera autónoma. Sin embargo, coincidió en que hubo una falta de coordinación entre el SAT y la ANAM para que el AVC operara de manera adecuada, pues podría reducirse hasta en 50 por ciento el tiempo en el que se hace el trámite. El AVC es un trámite que implementó la ANAM como un modelo tecnológico de agilización en el despacho de las mercancías; este modelo iniciaría de manera escalonada el pasado 1 de agosto, solo en 10 aduanas lo comenzaron a recibir de manera optativa.