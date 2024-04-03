Para los procedimientos de orientación y asesoría, representación y defensa legal, consultas especializadas, resolución de problemas sistémicos, quejas, reclamaciones y acuerdos conclusivos, se pri...

Para los procedimientos de orientación y asesoría, representación y defensa legal, consultas especializadas, resolución de problemas sistémicos, quejas, reclamaciones y acuerdos conclusivos, se prioriza el correo electrónico para las notificaciones a las autoridades fiscales El 27 de marzo de 2024, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó el Acuerdo General número 002/2024, relativo al procedimiento de notificación exclusivamente a las autoridades fiscales. Con el acuerdo se busca garantizar la eficiencia, rapidez y seguridad en las comunicaciones entre la Prodecon y las autoridades fiscales. Esto se quiere hacer con el aprovechamiento de las tecnologías de la información, como el correo electrónico para las notificaciones. En el texto se exponen y se explican, entre otros, los siguientes cambios:

Vías principales de notificación (Primero)

Establece tres vías principales para realizar notificaciones a las autoridades fiscales:

Correo electrónico: Como medio predilecto, siempre que se ajuste a las disposiciones aplicables. Por oficio: Cuando no sea posible realizarlo por correo electrónico, se hará en la oficina receptora designada por las autoridades. Si esta no existe o se niega a recibir el oficio, se procederá a notificar por medio del Boletín Electrónico, requiriendo que las autoridades revisen periódicamente la página web oficial de la Prodecon. Otros medios en casos excepcionales: En situaciones urgentes o graves, y bajo la determinación fundada y motivada del titular de la unidad administrativa correspondiente, se podrá elegir otro medio que asegure de manera fehaciente la recepción de la notificación por parte del destinatario .

Orientación y asesoría, representación y defensa legal, otros trámites (Segundo)

Para los procedimientos de orientación y asesoría, representación y defensa legal, consultas especializadas, resolución de problemas sistémicos, quejas, reclamaciones y acuerdos conclusivos, se prioriza el correo electrónico para las notificaciones a las autoridades fiscales. Solo excepcionalmente, y con justificación adecuada, se utilizarán otros medios como el oficio o el Boletín Electrónico. Este artículo también especifica cómo manejar la actualización de las direcciones de correo electrónico de las autoridades y el procedimiento de confirmación de entrega de las notificaciones.

Horario de notificaciones (Tercero)

Determina que las notificaciones electrónicas pueden realizarse hasta las 23:59 horas de los días hábiles de la Prodecon, conforme al Código Fiscal de la Federación (CFF). Además, se considerarán días y horas hábiles aquellos establecidos en los Acuerdos Generales de días inhábiles y de horario de atención emitidos por la Prodecon y publicados tanto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como en su página web oficial.

Efecto de la notificación (Cuarto)

Clarifica que las notificaciones realizadas por la Prodecon, ya sea a autoridades fiscales o a terceros involucrados en procedimientos, tendrán efecto al segundo día hábil siguiente a su realización, excepto en el caso de acuerdos conclusivos, donde el efecto será al día hábil siguiente.

Cómputos de plazos (Quinto)

Estipula que los términos y plazos para acciones subsiguientes, establecidos en el CFF, la Ley Orgánica de la Prodecon y otros lineamientos aplicables, comenzarán a contar a partir del día hábil en que la notificación surta efecto.

Vigencia

Este acuerdo entra en vigor el 28 de marzo de 2024.