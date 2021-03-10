Te decimos en qué consisten los nuevos cambios al catálogo del CFDI. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial una actualización de los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Esta vez, el SAT actualizó los siguientes catálogos:
c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados
Se actualizó a la versión 73.0. En la nueva versión entrarán en vigor ocho patentes el próximo 12 de marzo; además, se modifica el inicio de vigencia de una patente.
|c_Aduana
|Patente
|Ejercicio
|Cantidad
|Fecha inicio de vigencia
|17
|1828
|2021
|999999
|12/03/2021
|19
|3794
|2021
|999999
|12/03/2021
|37
|1834
|2021
|999999
|12/03/2021
|43
|1816
|2021
|999999
|12/03/2021
|43
|1828
|2021
|999999
|12/03/2021
|48
|1754
|2021
|999999
|12/03/2021
|65
|1816
|2021
|999999
|12/03/2021
|81
|1828
|2021
|999999
|12/03/2021
c_PatenteAduanal, que contiene el catálogo de patentes aduanales
Se actualizó a la versión 20.0. Además, se agregó una nueva patente que entró en vigor el 15 de febrero.
|c_PatenteAduanal
|Fecha inicio de vigencia
|1816
|15/02/2021
Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/15340
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