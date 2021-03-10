Te decimos en qué consisten los nuevos cambios al catálogo del CFDI. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial una actualización de los catálogos del Comprob...

Te decimos en qué consisten los nuevos cambios al catálogo del CFDI. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial una actualización de los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Esta vez, el SAT actualizó los siguientes catálogos:

c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados

Se actualizó a la versión 73.0. En la nueva versión entrarán en vigor ocho patentes el próximo 12 de marzo; además, se modifica el inicio de vigencia de una patente.

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha inicio de vigencia 17 1828 2021 999999 12/03/2021 19 3794 2021 999999 12/03/2021 37 1834 2021 999999 12/03/2021 43 1816 2021 999999 12/03/2021 43 1828 2021 999999 12/03/2021 48 1754 2021 999999 12/03/2021 65 1816 2021 999999 12/03/2021 81 1828 2021 999999 12/03/2021

c_PatenteAduanal, que contiene el catálogo de patentes aduanales

Se actualizó a la versión 20.0. Además, se agregó una nueva patente que entró en vigor el 15 de febrero.

c_PatenteAduanal Fecha inicio de vigencia 1816 15/02/2021

Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/15340

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