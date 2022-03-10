La Prodecon recientemente apoyó a un contribuyente a obtener la devolución de su saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2020. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) le negó a un pagador de impuestos la devolución de su saldo a favor del ISR de 2020, que solicitó de manera manual. Lo anterior a causa de que la autoridad fiscal señaló que la devolución había sido autorizada de manera automática y que ésta fue depositada en la cuenta (CLABE) manifestada en su declaración anual. Pero la Prodecon apoyó al contribuyente a revisar su declaración anual de 2020, detectando inconsistencias en la determinación del cálculo. Por lo anterior, el ombudsperson fiscal ayudó al pagador de impuestos a presentar una declaración complementaria y a solicitar la devolución a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED), sustituyendo la cuenta CLABE y anexando un escrito manifestando el error cometido en la declaración anual. Del análisis a los argumentos vertidos en el escrito, la autoridad fiscal autorizó la devolución en cantidad aproximada de 50 mil pesos. Puedes ver lo que publicó la Prodecon sobre este caso aquí / Página: 24 / Fecha de publicación: febrero de 2022.