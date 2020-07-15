Aunque la economía enfrenta serios problemas por la pandemia de COVID-19, el SAT ha logrado mejorar la recaudación en primer semestre de 2020. Según datos preliminares, durante el primer semestre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó un billón 747 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 3.2% frente al billón 694 mil millones de pesos del mismo periodo de 2019. Una parte de este aumento de debe a los actos de fiscalización de la autoridad. Hay que recordar que, recientemente, el SAT recuperó cerca de 30 mil millones de pesos a través de acuerdos reparatorios. A través de este tipo de acuerdos, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha logrado recuperar este monto desde diciembre de 2019. En la mayoría de los casos, los acuerdos se han hecho con empresas que presentan irregularidades fiscales. De acuerdo con Romero Aranda, las empresas firman el acuerdo para evitar acciones penales por parte de las autoridades. Hay que recordar que este año entraron en vigor penas más fuertes por la reforma penal fiscal. https://twitter.com/SATMX/status/1283039064858529793 Aunque la recaudación mejoró, el SAT sigue pro debajo de la meta aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020. Para el primer semestre, la LIF aprobó ingresos por un total de un billón 816 mil millones de pesos; es decir, el SAT se quedó corto por 68 mil millones de pesos. El problema es que, según algunos especialistas, la tendencia en los últimos meses fue a la baja. Antes del cierre de actividades económicas por la pandemia, la recaudación subió. Pero, como explica Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, en entrevista con El Financiero, en abril y mayo se registró una caída. En estos meses entraron en vigor las medidas sanitarias y el cierre de negocios. Por eso, es posible que la recaudación siga cayendo en los próximos meses. Con información de El Financiero.
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