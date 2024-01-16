La tasa efectiva del Impuesto Mínimo Global es del 15%, calculada sobre la utilidad contable, y fue acordada por 139 países, incluido México A partir de este año, las empresas mexicanas que buscan reducir su carga fiscal mediante operaciones en el extranjero podrían enfrentar una sorpresa desagradable, ya que los ingresos generados por estas multinacionales podrían estar sujetos al Impuesto Mínimo Global en países donde tengan subsidiarias, como es el caso del Reino Unido. Este impuesto, diseñado para contrarrestar estrategias de elusión fiscal, impone el pago de la diferencia si la tasa impositiva en el país de las subsidiarias es menor. Juan Carlos Pérez Peña, ex asesor de Planeaciones Fiscales Agresivas de la OCDE y consultor fiscal independiente, explicó a Reforma que la tasa efectiva del Impuesto Mínimo Global es del 15%, calculada sobre la utilidad contable, y fue acordada por 139 países, incluido México, en la OCDE y el G20. A pesar de que México aún no ha establecido sus reglas para la aplicación de este gravamen, las empresas mexicanas deben ajustarse al mismo. Pérez Peña señaló que aquellas con ingresos iguales o superiores a 750 millones de euros estarán obligadas a pagarlo. Entre las empresas que podrían verse afectadas se encuentran Carso, Femsa, Grupo México y Orbia, según información pública disponible. Aunque países como Reino Unido, Austria, España, Alemania, Irlanda, Japón y Corea del Sur ya han comenzado a aplicar este impuesto a partir de este año, México aún no ha implementado sus reglas correspondientes. Esto significa que, aunque las empresas mexicanas están obligadas a cumplir con el Impuesto Mínimo Global, el país aún no puede recaudar impuestos de las multinacionales con sede en naciones que ya lo han implementado debido a la falta de reglamentación local.