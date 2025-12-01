Conoce fechas límite, precargas disponibles, requisitos para envío y tiempos de modificación A partir del 1 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria habilitó un simulador dirigido a p...

Conoce fechas límite, precargas disponibles, requisitos para envío y tiempos de modificación A partir del 1 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria habilitó un simulador dirigido a personas morales en Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza. La herramienta permite revisar anticipadamente la información fiscal registrada durante 2025, con el objetivo de que los contribuyentes preparen con tiempo su Declaración Anual, la cual deberá presentarse entre enero y marzo de 2026. El simulador concentra datos que el SAT ya tiene registrados, como pagos provisionales, retenciones y CFDI relacionados con devoluciones o descuentos. Esto facilita detectar inconsistencias antes del envío oficial y reduce el riesgo de errores que deriven en pagos adicionales o retrasos en la presentación.

Fechas de presentación según el tipo de contribuyente

La Declaración Anual 2025 de personas morales deberá presentarse conforme a los plazos autorizados por ley. Las fechas límite varían dependiendo del régimen y situación de la empresa:

Tipo de persona moral Fecha límite de presentación Sociedades en periodo de liquidación 19 de enero de 2026 Personas morales sin fines de lucro 16 de febrero de 2026 Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza 31 de marzo de 2026

El objetivo es que los contribuyentes puedan visualizar con anticipación la información precargada y, si es necesario, corregirla con tiempo mediante declaraciones complementarias.

Datos que el simulador ya incluye de manera automática

La plataforma incorpora información relevante del ejercicio, lo que permite al contribuyente evaluar su situación fiscal con mayor claridad. Entre los datos ya precargados se encuentran:

Pagos provisionales presentados y pagados durante 2025

PTU correspondiente al ejercicio

Retenciones efectivamente enteradas por ISR

CFDI relacionados con devoluciones, descuentos y bonificaciones

Remanentes fiscales de ejercicios anteriores, como pérdidas, dividendos o subsidio para el empleo

En caso de requerir ajustes en ingresos o valores precargados, será necesario presentar declaraciones complementarias. Si el contribuyente tiene un saldo a cargo y realiza el pago, los cambios se reflejarán en un plazo aproximado de 48 horas; si el saldo es en ceros, la actualización suele visualizarse en 24 horas.

Requisitos para enviar la declaración anual

El SAT recuerda que para concretar el envío será indispensable contar con e.firma vigente y con acceso a banca electrónica, ya que los pagos derivados de saldos a cargo deben realizarse mediante transferencia en bancos autorizados. Con esta herramienta, la autoridad fiscal continúa ampliando los recursos digitales enfocados a facilitar el cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias. El simulador se convierte en una pieza útil para empresas que buscan planificar con tiempo su cierre fiscal y reducir contratiempos al presentar la declaración formal.