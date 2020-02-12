La Secretaría del Trabajo tiene una propuesta lista para la reforma de outsourcing que se discutirá en el parlamento abierto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene lista una pro...

La Secretaría del Trabajo tiene una propuesta lista para la reforma de outsourcing que se discutirá en el parlamento abierto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene lista una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT). Con esto, esperan lograr una regulación sobre el outsourcing en el país. El punto más importante de esta reforma es la creación del registro nacional de empresas de subcontratación. Básicamente, para celebrar cualquier contrato de subcontratación, el contratista debe estar inscrito en este registro. También debe entregar al contratante una constancia vigente. La idea es que esta reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Después, la STPS tendrá tres meses para emitir los reglamentos del registro. Por último, las empresas tendrán seis meses a partir de esa fecha para inscribirse.

¿Qué implica la reforma de outsourcing?

En primer lugar, los contratos deberán incluir una constancia de inscripción al registro nacional de empresas de subcontratación. Además, deben establecer explícitamente la obligación solidaria. De no ser así, la multa podrá ser de 217 mil pesos.

Si se firma un contrato y la empresa contratista no está inscrita, se considerará a la contratante como patrón.

Si un patrón impide las inspecciones de la STPS en su empresa, podrá ser multado por 434 mil pesos.

Cuando se detecte simulación de outsourcing, la STPS podrá avisar a las autoridades de seguridad social, fiscales y penales.

Parlamento abierto en el senado

El día de hoy se llevará a cabo un parlamento abierto en la Cámara de Senadores, en que se discutirá con miembros de la iniciativa privada y especialistas la reforma a la subcontratación laboral. El presidente de la bancada morenista en el senado, Ricardo Monreal, dijo que se apostaría por una reforma benéfica no sólo para los trabajadores, sino también para los empresarios, para así evitar golpear la economía y el empleo. Aseguró que su bancada actuaría con responsabilidad y sin excesos. Con información de El Economista.

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