Empleadores deben pagar este beneficio a sus trabajadores antes del 20 de diciembre Su cálculo preciso es crucial para el cumplimiento de las regulaciones laborales y para mantener una relación lab...

Empleadores deben pagar este beneficio a sus trabajadores antes del 20 de diciembre Su cálculo preciso es crucial para el cumplimiento de las regulaciones laborales y para mantener una relación laboral armoniosa. A continuación, se presenta una guía detallada sobre cómo calcular el aguinaldo en México, paso a paso.

Gratificación obligatoria y no negociable

El aguinaldo es una gratificación anual obligatoria, establecida en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo de México. Los empleadores deben pagar este beneficio a sus trabajadores antes del 20 de diciembre, equivalente a por lo menos 15 días de salario. Si el empleado no ha trabajado el año completo, el cálculo del aguinaldo se ajusta proporcionalmente.

Determinar el periodo de cálculo

El periodo de cálculo del aguinaldo abarca desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. Este periodo es esencial para determinar la cantidad exacta a pagar.

Calcular el Salario Diario Integrado

El aguinaldo se calcula sobre la base del salario diario integrado del trabajador, que incluye el sueldo base más percepciones regulares como comisiones, bonos y prestaciones en especie. Para calcularlo, se suman todas estas percepciones y se divide el resultado entre 365 días del año.

Calcular los días trabajados

Para trabajadores que han laborado todo el año, se consideran los 365 días del año para el cálculo. En caso de empleo por menos tiempo, se cuenta el número real de días trabajados.

Aguinaldo a pagar

El aguinaldo se calcula multiplicando el salario diario integrado por los días trabajados. Este cálculo asegura que los trabajadores reciban la cantidad justa y proporcional a su tiempo de trabajo. Es importante recordar que cada situación laboral puede requerir un cálculo específico. Los empleadores deben cumplir con todas las regulaciones locales y, en caso de dudas, consultar a expertos en recursos humanos o abogados laborales.