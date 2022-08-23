Conocer qué es el estrato de vivienda en Colombia es importante a la hora de invertir en bienes raíces. Sin importar si vas a invertir en nuevos proyectos de vivienda en Bogotá, en proyectos de casas en Cartagena o en propiedades usadas, necesitarás claridad sobre la estratificación. Para informarte sobre este factor tan importante en la inversión inmobiliaria, hemos desarrollado este contenido. Aquí respondemos las dudas frecuentes y relevantes, como qué es el estrato de vivienda, cómo se determina y muchas más.

Entender qué es el estrato en Colombia

Lo primero es recurrir al diccionario para saber qué es el estrato de vivienda en Colombia. Este concepto corresponde a la clasificación socioeconómica que tienen los inmuebles residenciales que reciben servicios públicos (agua, luz, gas, recolección de basuras), en conformidad con la Ley 142 de 1994. Más allá del significado de la palabra, la estratificación se establece como una manera de asegurar que las personas paguen sus facturas de servicios con la tarificación acorde a su capacidad económica. Asimismo, permite obtener contribuciones y determinar quiénes son los beneficiarios de los subsidios (estratos más bajos). A su vez, con el sistema de estratificación se orienta la planeación de la inversión pública, los programas de expansión social, la tarificación de impuestos prediales y el ordenamiento territorial. Todo esto se realiza en congruencia con principios y fragmentos constitucionales de solidaridad y desarrollo de la sociedad.

Identificar qué es el estrato en términos de clasificación

Luego de saber qué es el estrato de vivienda en Colombia, hay que conocer cuáles son estos. Con base en las metodologías de estratificación se establecen 6 estratos o capas en el país:

Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto

De estos, los 3 primeros estratos son bajos; el 4 corresponde a la clase media y del 5 al 6 se consideran como los de clases altas. Con base en esto, los estratos del 1 al 3 pueden aplicar a subsidios y algunos alivios fiscales. Mientras tanto, los estratos del 5 al 6 deben hacer una contribución adicional en el valor de sus servicios. El estrato 4 no aplica ni para subsidios ni para contribuciones.

¿Cómo se determina el estrato de una vivienda?

El estrato se determina por las características del inmueble y de su entorno. De acuerdo con ello, se aproxima la diferencia económica jerarquizada de cada propiedad y sus dueños. Esta metodología tiene una alta precisión, demostrada por análisis antropológicos, arqueológicos y sociológicos. Ahora, para identificar estas características y hacer la estratificación, se cuenta con 15 variables que determinan la riqueza o pobreza de las viviendas y sus cercanías (manzanas o cuadras próximas). Esto aplica para la asignación del estrato social en inmuebles en la ciudad. De lo anterior deriva que el estrato de una misma región sea diverso. Por ejemplo, podemos tener unas capas de edificios con un estrato medio- alto, en un barrio de estrato bajo, sencillamente por las condiciones ventajosas de la construcción.

Claves para solicitar un cambio de estrato para la vivienda

Para la actualización o cambio de estrato en una vivienda se debe presentar la solicitud a la alcaldía municipal o local. Para propiedades en Bogotá, esta solicitud se presenta escrita ante la Dirección de estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el Supercade CAD de la Carrera 30 con 25. Es importante tener los documentos requeridos para el trámite, y que la persona que lo solicita sea usuaria del servicio o autorizada para realizar la gestión mediante un poder. Entre los documentos básicos están el documento de identidad, certificado de estratificación social expedido por planeación, la factura del inmueble. Cada ente o el secretario de planeación establece un tiempo administrativo de respuesta y los canales de comunicación sobre esta. El plazo puede ser de un par de días hábiles o hasta 2 meses, según sea el caso.

Conocer qué es el estrato para ubicar oportunidades de negocio

Entender y conocer qué es el estrato de una vivienda es importante para identificar oportunidades de negocio en el mundo inmobiliario. Tal como lo comentamos, de esto dependen aspectos importantes, tales como el valor de los impuestos, la inversión pública y el monto de las facturas por servicios. Adicionalmente, con base en el estrato las viviendas pueden percibir un mayor o menor valor comercial, siendo las de estratos altos las de mayor exclusividad y que brindan mayor calidad de vida.

Oportunidades de inversión en bienes raíces según el estrato

Las oportunidades de inversión en bienes raíces están relacionadas, en cierta medida, con el estrato. Esta es una categoría que denota las posibilidades de obtener un canon de alquiler determinado con la renta o un valor por la reventa de determinada propiedad. Por ejemplo, no será lo mismo invertir en una propiedad que tiene un estrato 2 por estar construida a pie de una calle con mala sedimentación y rocas, que en una con vías pavimentadas y en óptimas condiciones. Justamente, aspectos como estos son los que se evidencian con el estrato de una propiedad. De modo que el estrato funciona como un indicador de la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Por otro lado, hay que considerar que existen unos estratos preferidos para cada persona. No obstante, los más buscados son el 3 y el 4, tanto para invertir, como para vivir o alquilar. Si bien los estratos bajos 1 y 2 pueden, en ocasiones, denotar una calidad de vida baja, los estratos altos pueden resultar costosos en materia de impuestos, servicios por contribución, costo de vida. Por esta razón, los estratos 3 y 4 pueden ser más ventajosos para invertir y obtener rentabilidad por alquiler y reventa. Así que, antes de invertir, es bueno que establezcas el objetivo de tu inversión (vivienda, alquiler, reventa, etc.). También debes comparar precios de viviendas del mismo estrato y hacer un estudio sobre su entorno, proyectos en curso y obras públicas para proyectar una rentabilidad por plusvalía en el sector. Hoy puedes realizar este análisis de un modo más sencillo con la comodidad que ofrecen plataformas inmobiliarias como Casa Propia Colombia o Punto Propiedad. También puedes contar con la plataforma inteligente de La Haus, la cual se apoya en inteligencia artificial para filtros avanzados de búsqueda y asesoría.