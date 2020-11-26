Aunque la bancada de Morena pretendía aprobar la iniciativa de manera exprés, la presión del sector empresarial hizo que el proceso legislativo se detuviera El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 12 de noviembre envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con un ambicioso paquete de reformas a las Leyes del ISR, IVA, del Infonavit, del Seguro Social, la Federal del Trabajo y al Código Fiscal de la Federación, cuya finalidad es limitar el ejercicio del outsourcingo subcontratación laboral, para evitar prácticas ilegales de evasión fiscal y de cuotas patronales. La iniciativa no fue bien acogida por el sector empresarial. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, calificó de traición al sector privado la firma de la iniciativa, pues contrario a lo que se había comprometido el Ejecutivo federal, no se llegó a un consenso previo. Por su parte, Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), declaró que con la iniciativa del presidente de la república se ponen en peligro los 4.5 millones de trabajos que existen bajo esa modalidad laboral. A las voces en contra de la reforma al outsourcing se sumaron el Consejo Coordinador Empresarial y otros líderes de la iniciativa privada. Ante esta presión, tanto los legisladores como el Presidente López Obrador accedieron a escuchar a los sectores que se verían afectados por la reforma.

Diputados y AMLO escuchan a los empresarios

El lunes 23 y martes 24, los integrantes de las Comisiones del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público escucharon a los sectores involucrados en la subcontratación en un Parlamento Abierto virtual: El lunes se discutió la Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social; el martes se analizó la reforma al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, el pasado lunes, el Presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); a Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Conamin) y a José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur. Entre los ajustes que la iniciativa privada planteó al presidente están:

No criminalizar la subcontratación ni prohibir las subcontratación. En su lugar, mejorar la vigilancia a este esquema.

Alargar el periodo de transición para las empresas que cambien sus sistemas de contratación.

Clarificar la autorización que la Secretaría del Trabajo tendría que expedir a las empresas prestadoras de servicios especializados.

El acuerdo más importante al que llegaron tras la reunión, en la que también participaron la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el titular del IMSS, Zoé Robledo, fue que durante la presente semana, funcionarios y empresarios tendrían reuniones de trabajo para ajustar la iniciativa de reforma. https://youtu.be/uQQ4pf\_N4Vg?t=6868 En la conferencia mañanera del martes, el presidente abrió la posibilidad de hacer cambios a la iniciativa de reforma al outsourcing tras escuchar a los líderes del sector empresarial. "Ayer estuvieron los representantes del sector empresarial, de todas las cámaras. Fue un buen encuentro y se acordó que a partir de hoy empiezan a revisar toda la iniciativa. Los funcionarios a explicar el contenido, las razones y también a escuchar los puntos de vista de los representantes empresariales. Esto, pensamos, va a llevar toda esta semana y tenemos de nuevo una reunión, ya definitiva, para el lunes en la noche. Se decidió estar en sesión permanente, como se dice en el lengua parlamentario", explicó el mandatario. El fruto de las conversaciones parece incierto, pero el presidente aseguró estar dispuesto a modificar la iniciativa, siempre que existan garantías de que no se incurrirá en los abusos que señala. —"¿Se podría modificar la iniciativa después de esta reunión con empresarios?", lo cuestionó un reportero en la mañanera de ayer. —"Sí, pero deben de probar que no es esto (refiriéndose a las prácticas abusivas)", le respondió.

Diputados incluirán ajustes en la iniciativa

Mientras tanto, las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda y Crédito Público decidieron esperar a tener los comentarios y conclusiones de esta mesa de trabajo. Por eso, decidieron dar una semana más de discusión al tema. En este periodo revisarán las observaciones del Parlamento Abierto y de la mesa de trabajo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no presentará el dictamen a votación el 26 de noviembre, como se había planteado inicialmente. De acuerdo con la diputada Anita Sánchez de Morena, podría ser la próxima semana que pasará a votación, cuando se agreguen a la iniciativa los comentarios de ambos procesos.

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