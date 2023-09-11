La autoridad identificó a diversas organizaciones civiles y fideicomisos con pendientes en donativos por sismos del 2017 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado a través de su Administración General Jurídica en el cual informó sobre la identificación de múltiples organizaciones civiles y fideicomisos autorizados que recibieron donativos en respuesta a los sismos que azotaron México en septiembre de 2017. Según el SAT, estas entidades aún tienen remanentes pendientes por destinar y algunas presentan inconsistencias en la información relacionada con los donativos recibidos. Dado que estas organizaciones son consideradas donatarias autorizadas por el SAT y operan bajo la categoría de organizaciones de la sociedad civil o fideicomisos sin fines de lucro, tienen la aprobación para recibir donativos que son deducibles del impuesto sobre la renta (ISR). Esto significa que, en principio, no están sujetas al pago de dicho impuesto. Sin embargo, como parte de sus obligaciones fiscales y para mantener su autorización, estas organizaciones tienen la responsabilidad de destinar su patrimonio, donativos y rendimientos exclusivamente a los fines establecidos en su objeto social autorizado. La identificación de remanentes pendientes por destinar y las inconsistencias en la información declarada sobre donativos recibidos indican que algunas de estas organizaciones pueden no haber cumplido plenamente con estas obligaciones. Es importante destacar que, de acuerdo con la regla 3.10.10 y la ficha 128/ISR de la Resolución Miscelánea Fiscal, estas organizaciones están obligadas a presentar un informe de transparencia que detalle el remanente y el destino de los donativos recibidos en respuesta a los sismos ocurridos en México en septiembre de 2017. El incumplimiento de estas obligaciones fiscales puede hacer que el SAT revoque o no renueve la vigencia de la autorización otorgada a estas donatarias, además de que podrían enfrentar sanciones adicionales de acuerdo con la ley del ISR. El SAT ha subrayado la importancia de que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR cumplan con sus obligaciones fiscales y de transparencia. La autoridad señaló que esta acción busca asegurar que los recursos destinados para ayudar a las víctimas de los sismos de 2017 se utilicen de manera efectiva y se ajusten a los fines establecidos en el objeto social de estas entidades. El SAT continuará supervisando el cumplimiento de estas obligaciones y tomando las medidas necesarias para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los donativos en beneficio de la sociedad y en concordancia con la legislación vigente. De acuerdo a la revisión que realizó el SAT, las donatarias mencionadas se pueden consultar en: Donatarias con remanente pendiente de destinar 👈🏼 Donatarias con inconsistencias en la información declarada: 👈🏼