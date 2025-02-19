RedotPay, en alianza con Visa y StraitsX, lanza un nuevo programa tarjeta que permite realizar compras con criptomonedas, abriendo nuevas oportunidades en el mercado global. 10 de febrero de 2025 – La firma RedotPay, conocida por sus soluciones de pagos con criptomonedas, ha anunciado el lanzamiento de una tarjeta cripto innovadora en colaboración con VISA y StraitsX, que permitirá a los usuarios realizar compras con sus criptoactivos en millones de establecimientos a nivel global . Esta nueva herramienta responde a la creciente demanda de opciones de pago más accesibles e integradas, que permitan a los consumidores utilizar sus criptomonedas para transacciones cotidianas, sin las complicaciones de conversiones previas.

Tecnología Avanzada para el Uso Diario de Criptomonedas

La principal ventaja de la tarjeta de cripto pago RedotPay es su tecnología de conversión en tiempo real, que permite que los usuarios realicen pagos directamente con sus criptomonedas sin la necesidad de convertirlas previamente a monedas tradicionales. La alianza con VISA proporciona a los usuarios acceso a su vasta red de pagos global, lo que facilita que las transacciones se realicen de forma rápida y segura, en casi cualquier establecimiento a nivel global. “Visa se compromete a promover la innovación con nuestros valiosos socios y esta iniciativa con RedotPay y StraitsX se alinea con nuestra visión de convertirnos en la mejor forma de pagar y ser pagado”, dijo Adeline Kim, Directora de Visa para Singapur y Brunei. De acuerdo con RedotPay, este avance permite que el uso de criptomonedas sea tan simple como el de una tarjeta de débito o crédito tradicional, eliminando las barreras tecnológicas que tradicionalmente han dificultado la adopción masiva de las criptomonedas como medio de pago. Esta solución representa un paso importante para hacer que los criptoactivos sean accesibles y útiles en el día a día de los consumidores.

Expansión Global y Oportunidades para América Latina

Aunque el lanzamiento inicial de la tarjeta se realizará en mercados como Singapur, también contempla la expansión hacia otras regiones, con un enfoque particular en América Latina. La región ha demostrado un creciente interés por las soluciones de pago alternativas, especialmente en países donde la inestabilidad económica ha llevado a muchos consumidores a buscar protección contra la inflación y la devaluación de las monedas locales. En ese sentido, las criptomonedas se han posicionado como una opción interesante para aquellos que desean resguardar sus ahorros en un entorno económico incierto, lo cual hace que productos como esta tarjeta cripto sean una solución inclusiva que permite a más personas acceder al sistema financiero global.

La Versatilidad de la Tarjeta Cripto: Diversidad de Criptoactivos y Facilitación de Pagos

La tarjeta cripto de RedotPay es compatible con una amplia gama de criptomonedas, incluidas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC y USDT, lo que la convierte en una opción versátil para quienes tienen diferentes tipos de criptoactivos. Además, esta solución permite realizar pagos tanto en línea como en puntos de venta físicos, y está integrada con plataformas de pago populares como Apple Pay, Google Pay y PayPal, lo que la hace aún más accesible para los usuarios de todo el mundo.

El Futuro de los Pagos con Criptomonedas: Más Allá de la Simple Inversión

Esto es solo el comienzo de una tendencia más amplia que apunta a la consolidación de las criptomonedas como una forma viable de pago cotidiano. A medida que más consumidores adopten soluciones como esta, es probable que los pagos con criptoactivos se conviertan en una opción estándar en la mayoría de los comercios globales. A pesar de los desafíos regulatorios y la resistencia de algunos sectores, la integración de las criptomonedas en el sistema financiero global es imparable. La facilidad y seguridad que ofrecen soluciones como la tarjeta cripto de RedotPay son clave para la adopción masiva de los criptoactivos como una herramienta de pago válida y accesible.