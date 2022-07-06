El joven, a quien el SAT habría negado la obtención de su firma electrónica debido a su discapacidad motora, por fin pudo realizar el trámite El activista y escritor, Daniel Robles Haro, finalmente obtuvo su firma electrónica, luego de que el personal del fisco mexicano le negara el trámite debido a su discapacidad motora. A través de redes sociales, el joven, quien es columnista en la Fundación Yo También*,* describió en su cuenta de Twitter la negativa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener su firma, debido a que necesita ayuda física para realizar el trámite. https://twitter.com/DanielRoblesMEX/status/1544597761114476544 "Yo no sé si soy el primer caso así en el SAT, de lo que estoy seguro, es que vendrán más, porque las personas con discapacidad estamos trabajando por ser cada vez más visibles, y abriendo caminos de real inclusión", escribió enuna columna que publicó en la página de internet de la Fundación “Yo También” . Asimismo, el coordinador nacional de Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, José Miguel Ricaño Hernández, se comunicó con Robles Haro para analizar su caso.

Obtiene su firma electrónica

Luego de que su caso se volviera viral en redes sociales, el joven jalisciense compartió este martes que el SAT le entregó, finalmente, su firma electrónica. “Lo que no esperaba es que tuviera la respuesta que tuvo. Y ahora estoy feliz, creo que esto ayuda a hacer más visibles a personas con parálisis cerebral severa como la mía”, relató en su columna. El pasado 1 de julio, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) declaró inconstitucional la creencia de que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones por su propia cuenta y que esto solo repercute en actos que releguen aún más a estas poblaciones. Asimismo, Robles Haro fue invitado a participar próximamente en mesas de trabajo para realizar adecuaciones a los reglamentos del fisco, para que sean accesibles a todas las personas.