En su décima edición, el comercio electrónico será más relevante para aumentar las ventas de los establecimientos participantes, la cual está contemplada del 9 al 20 de noviembre Como se estima que la edición de El Buen Fin 2020 será un gran apoyo para la reactivación económica de México; se extenderá su duración hasta 12 días naturales. El objetivo es beneficiar en su recuperación a empresas y empleos afectados por la pandemia de COVID-19. Así lo aseguró, mediante un comunicado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El presidente de dicho organismo, José Manuel López Campos, manifestó que “el Buen Fin 2020 tiene entre sus objetivos principales apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a participar activamente en la recuperación económica del país”. Puntualizó que la iniciativa privada deberá cumplir con el compromiso de mantener un estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios, así como ofrecer los mejores descuentos, promociones y calidad en los productos a los consumidores. López Campos añadió que “las autoridades garantizando la seguridad y cumplimiento normativo; y los ciudadanos, acudiendo con responsabilidad a los establecimientos, ajustándose a sus presupuestos y comprando más con el mismo monto o gastando menos, pero adquiriendo lo que realmente necesitan”. Por otra parte, se prevé que el comercio electrónico en la décima edición de El Buen Fin tenga mayor relevancia, ya que las empresas afiliadas a Concanaco, han incursionado en plataformas digitales, a fin de elevar sus ventas. El presidente de la Concanaco Servytur anticipó que, el Buen Fin tiene un doble reto. El primero es que este tenga éxito tanto en términos sanitarios como económicos. El segundo es que, por única ocasión, el evento comercial se realizará del 9 al 20 de noviembre, en un periodo ampliado dadas las circunstancias atípicas generadas por la pandemia. Es una medida de prevención, ya que busca evitar aglomeraciones en los establecimientos participantes. “Como cada año, los mexicanos podrán comprar desde artesanías, ropa, zapatos, juguetes, electrodomésticos, línea blanca, materiales de construcción, paquetes vacacionales, equipos de cómputo, telefonía celular, hasta automóviles y viviendas, y un sin fin de productos o servicios, de contado o con promociones a meses sin intereses y con descuentos, que representan importantes ahorros para los compradores, que en 2019 fueron del 10 al 60 por ciento”, Concluyó José Manuel López Campos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/la-cancelacion-y-sustitucion-del-cfdi-no-debe-afectar-su-deducibilidad/ Con información de Concanaco Servytur.

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