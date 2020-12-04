Según el presidente, el diálogo con el sector empresarial “va en buen camino”, pero los líderes empresariales han manifestado frustración. En la conferencia mañanera del día de hoy, cuando un reportero preguntó acerca del progreso del diálogo entre la iniciativa privada y el gobierno federal en torno a la iniciativa del outsourcing, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se había roto el diálogo y estaban buscando llegar a acuerdos, a un consenso. Dijo que las reuniones seguirían, pero que hacía falta invitar también a representantes de los trabajadores, de modo que el acuerdo al que se llegue sea uno tripartito, con asistencia de gobierno, empresarios y trabajadores. Sin embargo, el mandatario dijo que hay un miedo infundado entre los empresarios debido a lecturas equivocadas de la iniciativa firmada el 12 de noviembre, por lo que se tendría que explicar e informar bien a los empresarios sobre el sentido de ésta. “Ha habido también falta de información para que se comprenda mejor esta iniciativa de ley, porque se le ha infundido mucho miedo a empresarios a través de las malas lecturas de la iniciativa. Entonces también acordamos que cuando se llegue al acuerdo, cuando se llegue a un convenio, vamos a estar juntos y explicar bien, informar bien. Pero va en buen camino todo”. El presidente dijo que su gobierno no quiere imponer nada, sino convencer a los empresarios, a los que les reconoció una “actitud favorable” en el reconocimiento de que no debe haber prácticas que afecten negativamente a los trabajadores, como al quitarles sus prestaciones laborales. “Ellos están conscientes de que hay personas que abusan de la subcontratación, del outsourcing. Eso está probado. Ellos aceptan que se han cometido abusos y se afecta a los trabajadores. Y que eso no se puede permitir, no se puede tolerar. Porque nos convertiríamos todos en cómplices”. https://youtu.be/xR45Mf7UHG8?t=3587

¡Que no jodan!

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCN), Carlos Salazar Lomelín, manifestó frustración respecto al diálogo que está manteniendo con el gobierno federal. Durante una reunión de la viceprecidencia de asuntos fiscales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Salazar Lomelín dijo que no sólo los políticos deben hacer política pública, pues sus iniciativas sólo sirven a sus intereses o carecen de análisis profundo de las consecuencias que pueden tener para la actividad empresarial. “Se nos está enfrentando una iniciativa de eliminar de un tajo una práctica que si bien fue mal utilizada por unos, he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, pues lo que está intentando a veces hacer la autoridad es tumbar los árboles, dices, ¡no jodan! En vez de quitar las manzanas podridas, pues talan el árbol y nos quedamos sin nada”, dijo.

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