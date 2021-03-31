Una de las razones de la disminución es el contrabando de combustibles, de acuerdo con la jefa del SAT. Esta semana, durante la inauguración del Centro de Atención Remota al Contribuyente, la jefa ...

Una de las razones de la disminución es el contrabando de combustibles, de acuerdo con la jefa del SAT. Esta semana, durante la inauguración del Centro de Atención Remota al Contribuyente, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que la recaudación del primer trimestre del año presentó una disminución. De acuerdo con Buenrostro, el problema de huachicol y la caída en recaudación suman 20 mil millones de pesos: “Tenemos problemas en Comercio Exterior, tenemos un problema de contrabando fuerte de combustibles, y ya está siendo atacado, ahí traemos una disminución aproximada de 20,000 millones de pesos, en Comercio Exterior, por contrabando y huachicol”. La funcionaria también explicó que el SAT ya está trabajando con Pemex y la Secretaría de Energía para combatir el problema de huachicol. Hay que recordar que la semana pasada, la Secretaría de Energía presentó la iniciativa de la ley de hidrocarburos que, según los legisladores, busca desincentivar prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. En este sentido, Buenrostro dijo que tanto el SAT como Pemex y la Secretaría de Energía están trabajando juntos para combatir el robo de combustibles. También enfatizó que el huachicol es un tema de fiscalización y de seguridad nacional.

Con información de El Economista y La Jornada

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-cayo-en-el-primer-trimestre-del-2021-20210329-0110.html https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/29/economia/sat-registra-caida-en-la-recaudacion-en-el-primer-trimestre-de-2021/

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