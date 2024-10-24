Líderes empresariales y especialistas instan a un consenso antes de aprobar las reformas propuestas por el gobierno para aumentar el salario mínimo y reducir la jornada laboral

Líderes empresariales y especialistas instan a un consenso antes de aprobar las reformas propuestas por el gobierno para aumentar el salario mínimo y reducir la jornada laboral

En respuesta a la propuesta de reforma laboral que incluye el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, líderes empresariales subrayan la necesidad de un diálogo exhaustivo para mitigar posibles impactos negativos en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y prevenir un aumento en la inflación y el sector informal.

En la reciente Reunión Anual de Industriales, Juan Ignacio Garza Herrera, director general de Xignux, expresó su preocupación respecto a las recientes propuestas de reforma laboral que incluyen un aumento del 10% al salario mínimo, reducción de la jornada laboral y un incremento en los días de aguinaldo. Garza Herrera advirtió que, especialmente para las pymes, absorber estos costos rápidamente podría ser desafiante y potencialmente causar más inflación o un crecimiento del mercado informal.

Juan Carlos Pérez Góngora, fiscalista de Despacho Pérez Góngora y Asociados, coincide en que las pymes serían las más afectadas y enfatiza la importancia de incluir a gremios empresariales y sindicatos en las discusiones.

Alejandro Malagón, presidente de la Concamin, también llamó a encontrar un equilibrio en los números que las empresas puedan manejar sin comprometer su operatividad.

Un aspecto crucial discutido fue la necesidad de considerar la realidad laboral específica de cada sector. Roberto Macías, presidente de la CMIC en Nuevo León, señaló que las propuestas deberían adaptarse según las características de cada industria, especialmente en sectores de servicios que requieren disponibilidad continua, como los fines de semana.

El diálogo entre los sectores gubernamental y privado es esencial para implementar cambios que beneficien tanto a trabajadores como a empleadores sin desestabilizar el tejido económico, especialmente en un país donde el equilibrio entre la regulación laboral y la dinámica del mercado sigue siendo un tema delicado.